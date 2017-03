ROUNDUP: Credit-Suisse-Chef verdient fast 12 Millionen Franken - Verlust steigt

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Top-Gehalt trotz Milliardenverlust: Der Chef der Schweizer Großbank Credit Suisse , Tidjane Thiam, hat trotz der tiefroten Zahlen des Geldhauses 2016 fast 12 Millionen Franken (rund 11 Mio Euro) verdient.



Damit bekam er nahezu dreimal so viel wie Deutsche-Bank-Chef John Cryan. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht der Credit Suisse weiter hervorgeht, fiel der Verlust des Geldhauses mit 2,7 Milliarden Franken sogar noch höher aus als bei der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen Mitte Februar gedacht. Grund ist ein Vergleich in einem Rechtsstreit in den USA.

So hat sich die Credit Suisse im Streit um krumme Geschäfte mit Wertpapieren, die mit Immobilienkrediten besichert waren, nach eigenen Angaben grundsätzlich mit der US-Behörde NCUA (National Credit Union Administration) geeinigt. Diese Vereinbarung kostete die Rivalin der Deutschen Bank 272 Millionen Franken.

Bankchef Thiam, der die Führung des Instituts erst Mitte 2015 übernommen hatte, setzt bei dem Institut auf Kostensenkungen und den Ausbau der als stabil geltenden Vermögensverwaltung. 2015 hatte die Bank wegen teurer Rechtsstreitigkeiten um fragwürdige Geschäfte aus früheren Jahren noch tiefer in den roten Zahlen gesteckt als 2016. Auch die Deutsche Bank verbuchte wegen eines teuren Hypothekenvergleichs im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust, der aber kleiner ausfiel als bei der Schweizer Rivalin.

Thiams Vergütung von 11,9 Millionen Franken teilt sich in ein Fixgehalt von 3,7 Millionen sowie kurzfristige und langfristige Ansprüche von jeweils gut 4 Millionen Franken auf. Mit dem Vorjahr sind die Zahlen schwierig zu vergleichen. Er hatte für das zweite Halbjahr 2015 rund 4,6 Millionen Franken erhalten. Allerdings bezahlte ihm die Credit Suisse einen Ausgleich für Boni, die ihm bei seinem vorherigen Arbeitgeber, dem britischen Versicherer Prudential , entgangen waren. Insgesamt strich er so 18,9 Millionen Franken ein.