ROUNDUP/Corona-Pandemie: Die Lockerungen aus Verbrauchersicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bislang war im Kampf gegen das Coronavirus vieles verboten, jetzt werden zahlreiche Beschränkungen in Deutschland gelockert oder ganz aufgehoben.



Es ist schwierig geworden, den Überblick zu behalten, auch weil nahezu jedes Bundesland einen eigenen Weg einschlägt. Eine Übersicht - mit ein paar Eigenheiten der Länder.

Was muss ich beachten als EINKAUFSBUMMLER?

Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen - egal wie groß sie sind. Einkaufen sollte also so gut wie überall möglich sein - wenn der Mund-Nasen-Schutz sitzt, der ist weiterhin Pflicht. Zudem dürfen nicht unbegrenzt viele Kunden in die Geschäfte, manchmal wird man also Schlange stehen müssen. Und in jedem Fall gilt: Abstand halten.

Was muss ich beachten als SPORTLER?

Freizeitsport unter freiem Himmel soll wieder möglich sein. Allerdings ebenfalls nur unter Wahrung des Mindestabstandes. Fußballspieler können also individuell trainieren, ein richtiges Zweikampfduell wird es aber weiter erstmal nicht geben. Zum Teil soll sogar Indoor-Sport möglich sein, in manchen Bundesländern wie NRW oder Schleswig-Holstein öffnen auch Fitnessstudios wieder. In Hessen sollen sich Sportler zuhause umkleiden, Duschen- und Umkleidekabinen bleiben geschlossen.

Was muss ich beachten als FUSSBALLFAN?

Ab Mitte Mai dürfen die Profis der 1. und 2. Bundesliga wieder gegeneinander antreten. Wer im Stadion dabei sein will, hat aber erstmal Pech - noch eine ganze Weile wird es nur Geisterspiele geben. Fans von Borussia Mönchengladbach können zumindest in Form einer Pappfigur an Heimspielen teilnehmen. Interessierte können den Druck von Pappfiguren mit einem Foto von sich in Auftrag geben, die dann im sonst leeren Stadion angebracht werden sollen. Die ersten beiden Spieltage werden zudem als Konferenz-Schalten im Free-TV übertragen.

Was muss ich beachten als Vater oder Mutter von KINDERGARTENKINDERN oder SCHÜLERN?

Vor den Sommerferien soll jeder Schüler und jedes Vorschulkind möglichst noch mindestens einmal in die Schule oder in die Kita gehen. Details legen die Länder selbst fest, in Berlin zum Beispiel sollen alle Schüler möglichst bis Ende Mai wieder Präsenzunterricht bekommen. Für Kitas soll die Notbetreuung spätestens ab dem 11. Mai überall ausgeweitet werden. Von den Bundesländern gibt es auch hier bereits weitergehende Pläne. So will zum Beispiel Baden-Württemberg am 18. Mai die Kitas für bis zu 50 Prozent der Kinder öffnen.

Was muss ich beachten als KRANKENHAUSPATIENT oder BEWOHNER einer PFLEGEEINRICHTUNG?

Zumindest ein ausgewählter Angehöriger wird bald wieder zu Besuch kommen dürfen. Bayern und Nordrhein-Westfalen etwa wollen Besuche bereits zum Ende der Woche wieder erlauben. Allerdings könnte es zu Beginn auch Schwierigkeiten geben: "Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen", sagte Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen.

Was muss ich beachten als RESTAURANTGAST?

Je nach Bundesland werden Restaurants früher oder später schrittweise wieder geöffnet. Nordrhein-Westfalen peilt den 11. Mai an, Rheinland-Pfalz den 13., Brandenburg und Berlin den 15.. Gäste werden aber wie in anderen Bereichen mit Auflagen rechnen müssen. In NRW müssen sie sich zum Beispiel registrieren, damit Infektionsketten im Zweifel nachverfolgt werden können.

Was muss ich beachten als URLAUBER?

Für internationale Reisen gilt bis mindestens zum 15. Juni eine Reisewarnung. Ab wann Mallorca, Kroatien und Zypern wieder zu greifbaren Urlaubszielen werden, ist noch unklar. Urlaub an Deutschlands Küste oder in Bayern ist für Pfingsten und die Zeit danach aber wieder in greifbare Nähe gerückt. Auch hier ist vieles länderspezifisch: In NRW soll der Tourismus bereits am 11. Mai mit den Öffnungen von Campingplätzen, Ferienwohnungen und Ferienhäusern wieder anlaufen, in Sachsen-Anhalt werden die Hotels zunächst nur für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen./sax/DP/fba