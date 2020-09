ROUNDUP: Corona-Infektion: Berlusconi erholt sich im Krankenhaus

ROM (dpa-AFX) - Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi hat nach Medienberichten bei seiner Corona-Therapie "eine ruhige Nacht" im Krankenhaus in Mailand verbracht.



Der 83 Jahre alte Unternehmer und konservative Politiker liegt seit der Nacht zu Freitag wegen Lungenproblemen im San-Raffaele-Hospital in der lombardischen Hauptstadt. "Alles verläuft normal, und Berlusconi hat kein Fieber", zitierte die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag Berlusconis Partei Forza Italia.

Sein persönlicher Arzt Alberto Zangrillo teilte am Nachmittag mit, der Zustand des Patienten sei "stabil". In der Behandlung zeige das Atembild den erwarteten Verlauf. Das gebe Anlass "zu einem vorsichtigen, aber begründeten Optimismus", schrieb Zangrillo.

Am Freitag hatte der Professor erläutert, dass Berlusconi nicht intubiert werde und nicht auf der Intensivstation liege. Der Oppositionspolitiker und Forza-Chef hatte seine Corona-Infektion am 2. September publik gemacht. Danach zog er sich zunächst auf seinen Wohnsitz in Arcore in der Lombardei zurück, bevor sich seine Lage verschlechtert hatte./pky/DP/fba