ROUNDUP/Corona-Ausgangssperre: Tunesier müssen nachts wieder zu Hause bleiben

TUNIS (dpa-AFX) - Zur Eindämmung des Coronavirus in Tunesien hat die Regierung eine nächtliche landesweite Ausgangssperre verhängt.



Sie soll nach Anordnung von Regierungschef Hichem Mechichi ab Dienstag gelten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tap berichtete. Bisher hatten nur Bewohner von Regionen mit besonders vielen nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens und am Wochenende ab 19 Uhr abends zu Hause bleiben müssen. Jetzt soll die bislang nur regional geltende Einschränkung auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

Das kleine nordafrikanische Land war Anfang des Jahres im internationalen Vergleich glimpflich durch die erste Corona-Welle gekommen. Die Regierung hatte Mitte März nach vergleichsweise wenigen Fällen eine landesweite Ausgangssperre verhängt und die Grenzen geschlossen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Mit Lockerung der Maßnahmen stiegen die Corona-Zahlen jedoch stetig.

Mittlerweile wurden in Tunesien mehr als 40 500 Coronavirus-Infektionen gemeldet. Mindestens 629 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom vergangenen Freitag in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Nach Angaben der Behörden werden aktuell durchschnittlich 24 Todesfälle pro Tag verzeichnet - also etwa ein Todesfall pro Stunde. Das Land hat rund zwölf Millionen Einwohner./nia/DP/he