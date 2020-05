ROUNDUP: Clubs der Premier League einstimmig für Mannschaftstraining

LONDON (dpa-AFX) - Die Clubs der englischen Premier League haben sich am Mittwoch einstimmig für eine Rückkehr zum Mannschaftstraining ausgesprochen.



Damit geht in England das "Project Restart" in die zweite Phase. Bereits am 19. Mai hatten alle 20 Vereine das Training in kleinen Gruppen gestartet, nachdem aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus seit März alle Fußballaktivitäten auf der Insel eingestellt worden waren. Die Premier League ist zuversichtlich, die Saison 2019/20 im Juni mit 92 verbleibenden Spielen wieder aufzunehmen. Die britische Regierung hatte angekündigt, dass Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden können.

In einer Liga-Erklärung heißt es, dass die Spieler in der Lage sein werden, "als Gruppe zu trainieren und sich an Zweikämpfen zu beteiligen, während unnötiger enger Kontakt minimiert wird". Die Premier League fügte hinzu, dass alle Spieler und Mitarbeiter weiterhin zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden.

Bis zum 26. Mai wurden insgesamt zwölf Spieler und Mitarbeiter der 20 Premier-League-Clubs positiv auf das Coronavirus getestet. Seit dem 17. Mai gab es dazu drei Untersuchungsreihen. Die positiv getesteten Personen müssen sich laut Corona-Verordnungen sieben Tage in Selbst-Isolation begeben, unter anderem auch der Torhüter vom AFC Bournemouth, Aaron Ramsdale./fth/DP/he