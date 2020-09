ROUNDUP: Cloppenburg überschreitet Corona-Grenzwert - Konsequenzen erwartet

HANNOVER/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Der Landkreis Cloppenburg hat den 7-Tages-Grenzwert bei Corona-Neuinfektionen überschritten.



Am Freitag wurden 61,5 neue Infektionen auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche gemeldet, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Ab einem Wert von mehr als 50 müssen verstärkte Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Was das für die Menschen in Cloppenburg bedeutet und ob es nun weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben gibt, will der Kreis am Mittag bekanntgeben.

Cloppenburg mit seinen rund 170 000 Einwohnern ist damit nach Angaben von Ministeriumssprecher Oliver Grimm vom Freitag der erste Kreis in Niedersachsen, der diesen Wert übersteigt. Allerdings wurde im Juni nach Angaben der Stadt Göttingen auch dort der Schwellenwert von 50 im Landkreis Göttingen knapp überschritten.

Bundesweit gibt es immer wieder Städte und Landkreise, die den Wert zeitweise überschreiten. Nach einer Auflistung des Robert-Koch-Institutes vom Freitag, in der die Werte allerdings teilweise zeitverzögert erfasst werden, waren zuletzt drei Kommunen in Bayern betroffen.

Einen automatischen Lockdown im Kreis Cloppenburg werde es wohl nicht geben, sagte Ministeriumssprecher Grimm. Es gebe aber in einigen Bundesländern die Regel, dass dort Menschen aus Kreisen mit zu hohen Infektionszahlen nicht mehr übernachten dürften.

Der Landkreis warnte seine Bewohner vor möglichen Problemen, in andere Regionen zu fahren. "Das Überschreiten dieser kritischen Marke kann zu Einschränkungen bei privaten oder beruflichen Reisen in Gebiete außerhalb des Landkreises Cloppenburg führen", hieß es. "Auch die Ausübung des Berufs außerhalb des Landkreises könnte für Pendler ein Problem darstellen." Die Bürger sollten sich über die Bestimmungen am Zielort erkundigen. "Es kann unter anderem vorkommen, dass am Zielort für den Aufenthalt oder eine berufliche Tätigkeit ein negatives Covid-19-Testergebnis vorgelegt werden muss."

Aktuell wurden von Donnerstag auf Freitag (Stand 9.00 Uhr) 28 neue Infektionen im Kreis Cloppenburg gemeldet, insgesamt waren es 105 in den vergangenen sieben Tagen.

Der Anstieg im Kreis Cloppenburg geht vor allem auf Ausbrüche in der Stadt Löningen zurück. Dort war vergangene Woche fast eine ganze Fußballmannschaft samt Trainer positiv getestet worden, es gab nach Angaben des Kreises auch Fälle in einem Altenheim und in Schulen.

Als Konsequenz untersagte der Kreis bereits am Donnerstag den Sportunterricht an allen Schulen bis Ende des Monats. Die Ordnungsbehörden kündigten intensivere Kontrollen in Bussen an - Schülern, die bewusst fahrlässig die Maskenpflicht verletzen, drohen demnach Bußgelder statt Ermahnungen. Der Sprecher des Sozialministeriums führte den Anstieg im Kreis Cloppenburg auf die Fußballer, aber auch auf betroffene Schüler, Angehörige von Pfingstgemeinden und Reiserückkehrer zurück.

Niedersachsenweit wurden seit März 18 622 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden, seit Donnerstag kamen 194 Fälle dazug. Am zweitstärksten betroffen in Niedersachsen war am Freitag der Landkreis Peine mit 24,5 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Auch in der Region Hannover gehen die Zahlen langsam hoch, dort kamen seit Donnerstag 40 Neuerkrankugen hinzu, der 7-Tages-Wert liegt bei 23,4.

In Göttingen waren im Sommer zwei Wohnkomplexe von Corona-Ausbrüchen betroffen gewesen, dort wurden unter anderem 700 Einwohner eines der Gebäudekomplexe unter Quarantäne gestellt./fko/DP/eas