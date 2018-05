ROUNDUP: Chemtura-Übernahme treibt Lanxess weiter an - Ausblick angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

KÖLN (dpa-AFX) - Für Lanxess zahlt sich der Fokus auf die Spezialchemie aus: Nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal dank der Übernahme des US-Konzerns Chemtura traut sich das Unternehmen trotz des Gegenwinds durch den starken Euro im Gesamtjahr mehr zu als bisher.



"Unsere Anstrengungen bei der Weiterentwicklung des Konzerns zahlen sich zunehmend aus", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung am Freitag in Köln. Erst am Vortag war der Vertrag des Managers vorzeitig um fünf Jahre bis 2024 verlängert worden.

Der MDax -Konzern rechnet für 2018 mit einem Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen um 5 bis 10 Prozent. Bisher war eine leichte Steigerung zum Vorjahreswert von 925 Millionen in Aussicht gestellt worden. Bei der Prognose für das "neue Lanxess" sowie beim Vorjahreswert wird das Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo beiseite gelassen, da es ab dem zweiten Quartal separat ausgewiesen wird.

Zachert, der Lanxess seit April 2014 führt, hatte das wegen der Abhängigkeit von der Reifen- und Autoindustrie stark schwankende Geschäft mit künstlichem Kautschuk einst in ein Joint Venture mit dem weltgrößten Öl- und Energiekonzern Saudi Aramco eingebracht. Bis 2021 sollen die Besitzverhältnisse zwar unverändert bleiben, mittelfristig dürfte aber eine Trennung zur Debatte stehen.

Zugleich wuchs der Fokus auf die profitablere Spezialchemie. Vor einem Jahr wurde der milliardenschwere Kauf des Herstellers von Flammschutz- und Schmierstoffzusätzen Chemtura abgeschlossen. Im Februar 2018 kam das Geschäft mit Phosphor-Zusatzstoffen vom Konkurrenten Solvay hinzu. Auch diese Aktivitäten, vor allem aber Chemtura, trieben die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen ersten Quartal an.

Das Ebitda vor Sondereinflüssen legte um rund 14 Prozent auf 375 Millionen Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Bei einem Umsatzanstieg um knapp 7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro bedeutete das eine auf etwa 14,6 Prozent verbesserte operative Marge. Längerfristig peilt Lanxess hier zwischen 14 und 18 Prozent an. Unter dem Strich verdienten die Kölner zum Jahresstart 96 Millionen Euro und damit fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr.

Bei den Anlegern punktete Lanxess, die Aktien erholten sich. Der Kurs schnellte im frühen Handel um 5,01 Prozent auf 64,58 Euro nach oben. Im Januar waren die Papiere auf ein Rekordhoch von 74,78 Euro gestiegen, bevor sie im Sog der Aktienmarktturbulenzen sowie der Enttäuschung über die Februar bekanntgegebene anfängliche Jahresprognose abgerutscht waren. Die zuletzt gesunkenen Markterwartungen dürften nun wieder steigen, sagte Commerzbank-Analyst Michael Schäfer./mis/men/jha/