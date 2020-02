ROUNDUP: Chemie-Manager Derr wird neuer Chef bei SGL Carbon

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der angeschlagene Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat mit Torsten Derr einen neuen Chef gefunden.



Der 50-Jährige kommt von Saltigo, einem Tochterunternehmen des Chemiekonzerns Lanxess . Der Manager werde Anfang Juli seine neue Aufgabe übernehmen, teilte der Wiesbadener SDax -Konzern am Montag mit. Derr folgt auf Jürgen Köhler, der Ende August 2019 wegen der enttäuschenden Geschäftsentwicklung von SGL Carbon zurückgetreten war.

An dem Wiesbadener Technologiekonzern sind die Autobauer BMW und VW sowie die Aufsichtsratschefin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion beteiligt. Wegen Problemen im Geschäft mit Textilfasern und Industrieanwendungen hatte SGL Carbon im vergangenen Herbst die Prognose für das Jahr 2019 gekappt. Auch die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr wurden heruntergeschraubt. Am 12. März will das amtierende Management auf der Bilanzpressekonferenz die endgültigen Zahlen für 2019 vorlegen.

Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass Derr wegen seines hohen technologischen Verständnisses und seiner Führungserfahrung im internationalen Umfeld bestens qualifiziert ist, erklärte Klatten als Chefin des SGL-Kontrollgremiums. Derr kündigte an, er trete an, um das Potenzial des Kohlefaserspezialisten zu heben./glb/DP/jha