ROUNDUP/Chefwechsel bei Evonik: Kullmann folgt wie erwartet auf Engel

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik bekommt einen neuen Chef.



Der amtierende Vorstandsvorsitzende Klaus Engel werde voraussichtlich mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai ausscheiden, teilte Evonik am Montag mit. Seine Nachfolge soll Engels bisheriger Stellvertreter, Christian Kullmann, antreten. Dies habe der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 24. Februar beschlossen.

Evonik hat den Führungswechsel schon seit längerem vorbereitet. Die Nachfolge von Kullmann galt als sicher. Der 47-Jährige gehört seit 2014 dem Vorstand an und war dort für die Strategie zuständig. Er gilt als enger Vertrauter von Aufsichtsratschef Werner Müller. Der Aufsichtsrat dürfte bei seiner Sitzung am 1. März die vorgeschlagenen Änderungen besiegeln.

Als neuer stellvertretender Vorsitzender des Vorstands soll zum 1. September 2017 Harald Schwager berufen werden. Überdies wird der fürs Tagesgeschäft zuständige Vorstand Ralph Sven Kaufmann zum 30. Juni gehen. Sein Posten wird nicht neu besetzt.

Evonik gehört mehrheitlich der RAG-Stiftung, die aus ihren Einnahmen die Folgelasten des Steinkohlebergbaus finanziert. Stiftungschef und Vorsitzender des Evonik-Aufsichtsrats ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Müller./she/uta/das