ROUNDUP: CTS Eventim wächst schneller als erwartet - Aktie legt deutlich zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen stärker gewachsen als erwartet.



Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast ein Viertel auf 606,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Wachstum fiel damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. Die Ziele für das laufende Jahr bekräftigte die Gesellschaft.

Der Anstieg beim operativen Ergebnis enttäuschte dagegen etwas. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,5 Prozent auf 94,1 Millionen Euro zu. Hier hatten Analysten auf etwas mehr gehofft. An der Börse sorgte aber vor allem das hohe Wachstum der Erlöse für deutliche Kursgewinne.

Die im MDax notierte Aktie baute nach Bekanntgabe der Zahlen ihre Gewinne aus. Zuletzt legte sie um fast fünf Prozent auf gut 40 Euro zu und konnte damit einen Teil ihrer Verluste der vergangenen Wochen wettmachen. Seit dem Rekordhoch im Juni gab der Kurs des Papiers trotz der Gewinne am Donnerstag knapp zehn Prozent nach. Über die vergangenen Jahre gesehen zählt das Papier aber zu den stärksten Gewinnern unter den deutschen Standardwerten.

Das Papier wurde im Jahr 2000 zum Höhepunkt des Dot-Com-Booms an die Börse gebracht. Der Emissionspreis hatte damals 21,50 Euro betragen - da es seitdem mehrere Aktiensplits gegeben hatte, betrug dieser umgerechnet auf die aktuelle Zahl der Anteile 2,69 Euro. Der Kursanstieg seither summiert sich daher auf fast 1400 Prozent.

Das Unternehmen kommt damit inzwischen auf einen Börsenwert von knapp 3,8 Milliarden Euro. Der größte Profiteur der Entwicklung ist der Konzernchef selbst - Unternehmensgründer Klaus-Peter Schulenberg hält immer noch 43 Prozent der Aktien, das Paket kommt aktuell auf einen Wert von etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro./zb/tav/jha/