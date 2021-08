ROUNDUP: CTS Eventim hofft auf Großauftrag für Olympia 2024 - Aktie zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim macht sich Hoffnungen auf einen Großauftrag für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris.



Gemeinsam mit France Billet und Orange Business Service befinde man sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee der Spiele, teilte CTS Eventim am Donnerstagabend mit. Bei der ersten Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen gehe es um die Eventim-Ticketing-Software. CTS Eventim erwartet von dem Ticketing-Abkommen einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Ein Händler lobte den möglichen Olympia-Deal, da er die Marktposition von CTS Eventim stärke. Das Unternehmen nutze seine Größe, um stärker aus der Pandemie hervorzugehen. Auch die Anleger reagierten erfreut. Die CTS-Eventim-Aktie stieg am Freitag im frühen Handel fast 1 Prozent auf 54,10 Euro und gehörte damit zur Spitzengruppe im MDax .

In schwierigen Corona-Zeiten ist für den Veranstalter und Tickethändler jede Aussicht auf Umsatz sehr willkommen. Die Pandemie hatte dem Konzern 2020 ein Verlustjahr eingebrockt. Trotz erster Öffnungsschritte hätten bisher auch in diesem Jahr keine wesentlichen Veranstaltungen stattgefunden, beklagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg erst jüngst bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. CTS Eventim ist weit vom Vorkrisenniveau entfernt und traut sich noch immer keine Prognose zu.

Die olympischen Sommerspiele sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris stattfinden. Die Paralympics folgen wenige Wochen später. Das Organisationskomitee hofft auf Spiele in einer möglichst unbeschwerten Post-Corona-Ära. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach zuletzt vom "größten Sommersportevent nach der Pandemie".

CTS Eventim bietet mittlerweile Software zum Check von digitalen Gesundheitszertifikaten bei Veranstaltungen an. Beim Einlass könne damit zusätzlich zum Ticket zum Beispiel auch ein Impf- oder Testnachweis überprüft werden. Sollten diese Nachweise 2024 noch Relevanz haben, wäre CTS Eventim also gerüstet./niw/mne/mis