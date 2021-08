ROUNDUP: CDU will mit mehr Impfen und Testen neuen Lockdown verhindern

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will einen erneuten Lockdown wegen steigender Corona-Infektionen unbedingt verhindern.



"Wir wollen keine Schließungen, sondern wir wollen Sicherheit durch mehr Impfen und noch mehr Testen", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Das Impftempo müsse erhöht und das Testen in Innenräumen ausgeweitet werden. "Wir müssen mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Denn für uns ist eines klar: Geimpfte haben Vorteile. Und jemand, der geimpft ist, darf keine Nachteile haben, weil andere Menschen aus verschiedenen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen."

Zugleich betonte Ziemiak, dass in der aktuellen Situation, in der sich jeder impfen lassen könne, die Tests ab Oktober selbst bezahlt werden müssten. "Denn es ist niemandem zu erklären, warum das durch alle gemeinsam finanziert werden soll. Also sollen, das ist unsere feste Überzeugung, die kostenlosen Tests in zwei Monaten auslaufen." Außerdem müsse der Bundestag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite verlängern, sagte der CDU-Generalsekretär.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sprach sich in der Sitzung des Parteipräsidiums nach dpa-Informationen für ein "besonnenes, aber entschlossenes Handeln" aus. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen betonte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident: "Wir wollen und müssen einen neuen Lockdown vermeiden."

An diesem Dienstag beraten die Länderregierungschefs zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen angesichts steigender Infektionszahlen und einer nachlassenden Impfbereitschaft.

Von den Beratungen müsse ein "großer und geschlossener Impf-Appell" ausgehen, wurde Laschet zitiert. Er forderte laut Teilnehmern zudem, das Pandemiegeschehen differenzierter zu erfassen. Neben der Inzidenz seien die Krankenhausbelegung, die Zahl der Intensivpatienten und der Impffortschritt stärker zu berücksichtigen.

Laschet sagte im CDU-Präsidium den Angaben zufolge, wer geimpft sei, bleibe von der Testpflicht ausgenommen. Künftig müsse überall dort getestet werden, wo man im Innenraum auf fremde Menschen treffe.

Der Unions-Kanzlerkandidat begründete die Forderung nach einer Verlängerung der pandemischen Notlage damit, dass man - auch wenn die Lage derzeit noch nicht so schlimm sei wie im vergangenen Jahr - den erprobten Werkzeugkasten aus Corona-Schutzmaßnahmen nicht vorzeitig aus der Hand geben dürfe. "Wir müssen gewappnet sein, wenn die Lage wieder ernst werden sollte - gerade vor dem Hintergrund der aktuell wieder steigenden Zahlen", sagte Laschet demnach.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 23,1 - am Vortag hatte der Wert 22,6 betragen, vor einer Woche lag er bei 17,8. Vollständig geimpft sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nun knapp 45,6 Millionen Menschen oder 54,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens eine erste Dosis bekommen haben 51,9 Millionen Menschen oder 62,4 Prozent aller Einwohner./hoe/DP/men