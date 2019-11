ROUNDUP: Burger King bringt fleischlosen 'Whopper' von Unilever heraus

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

LONDON/ROTTERDAM (dpa-AFX) - Die amerikanische Fast-Food-Kette Burger King setzt nun auch in Europa auf eine fleischlose "Whopper"-Alternative.



Der US-Konzern bringt gemeinsam mit dem Konsumgüter-Riesen Unilever den pflanzlichen "Rebel Whopper" heraus, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Veggie-Variante des Burger-King-Klassikers geht demnach in mehr als 2500 Filialen in 25 europäischen Ländern an den Start, auch in Deutschland.