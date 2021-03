ROUNDUP: Bulgarien stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

SOFIA (dpa-AFX) - Trotz schnell steigender Corona-Zahlen ist in Bulgarien am Freitag ein vorübergehender Impfstopp für Dosen von Astrazeneca angeordnet worden.



Der Chef der Arzneimittelagentur in Sofia, Bogdan Kirilow, verfügte, dass die dem Lande bereits gelieferten Mengen des Impfstoffs von Astrazeneca blockiert werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Zuvor hatte Regierungschef Boiko Borissow die Einstellung der Impfungen mit Astrazeneca-Dosen angeordnet. Die Verimpfung werde wegen Bedenken bei Nebenwirkungen, die in anderen Staaten und auch in Bulgarien angemeldet wurden, bis zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur ausgesetzt werden. Gesundheitsminister Kostadin Angelow sagte, er erwarte eine klare Stellungnahme zu Astrazeneca.

Das Balkanland will nun nur mit Produkten von Biontech -Pfizer und Moderna impfen. Insgesamt fast 55 000 Dosen beider Impfstoffe sollen in der kommenden Woche geliefert werden, erläuterte der Chef der bulgarischen Arzneimittelagentur, Bogdan Kirilow.

Die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 binnen sieben Tagen liegt in Bulgarien amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge bei 395 pro 100 000 Menschen. In dem Land mit 6,9 Millionen Einwohnern wurden bis Freitag 39 823 Corona-Fälle gemeldet - vor einer Woche waren es noch 34 237 gewesen. Seit Beginn der Pandemie starben fast 11 100 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Corona-Stabchef Wenzislaw Mutaftschijski beklagt einen schnellen Anstieg der Corona-Todesfälle. Bislang wurden rund 324 500 Impfdosen verabreicht.

Die Corona-Maßnahmen wurden ab Freitag in 16 von 28 Regionen einschließlich der Hauptstadt Sofia verschärft. Mittelschulen, Gymnasien und Hochschulen schalteten auf Fernunterricht um. In Einkaufszentren durften mancherorts nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet bleiben. Kinos und Theater mussten schließen. Konferenzen und Tagungen wurden verboten./el/DP/jha