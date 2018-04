ROUNDUP: British-Airways-Mutter IAG nimmt Billigflieger Norwegian ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Norwegian Air Shuttle ASA":

LONDON/FORNEBU (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG fasst eine Übernahme des norwegischen Billigfliegers Norwegian ins Auge.



Die International Airlines Group (IAG), zu der neben British Airways bereits Fluglinien wie Iberia, Vueling und Aer Lingus gehören, hat bereits rund 4,6 Prozent der Norwegian-Aktien gekauft. Diese Minderheitsbeteiligung solle IAG in eine gute Position für Gespräche mit den Norwegern bringen, teilte IAG am Donnerstag in London mit. Darin könne es dann um ein Gebot für eine Komplettübernahme gehen.

Mit der Stellungnahme reagierte IAG auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Norwegian könnte bei einem solchen Deal inklusive Schulden mit etwa drei Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro) bewertet werden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Norwegian war an der Börse vor der Übernahme-Nachricht gut eine Milliarde Dollar wert.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten glänzend an. Die Norwegian-Aktie legte am späten Mittag um mehr als 40 Prozent zu. Aktien anderer Airlines wie Lufthansa, Easyjet Ryanair und Wizz Air gewannen rund drei Prozent an Wert. Für die IAG-Papiere ging es hingegen um rund ein halbes Prozent abwärts.

Mit einer Übernahme von Norwegian könnte sich IAG weiter gegen die starke Konkurrenz von Billigflug-Gesellschaften rüsten. Der Konzern bezeichnete Norwegian als ein "attraktives Investment". Ob der Konzern ein Gebot für eine Komplettübernahme abgebe, sei aber noch nicht entschieden. Auch habe es noch keine Gespräche mit Norwegian gegeben. Vertreter der norwegischen Airline lehnten eine Stellungnahme zu den IAG-Plänen ab.

Norwegian hat in Europa eine Vorreiterrolle bei Billigflügen auf der Langstrecke eingenommen. So fliegt die Airline mit modernen Flugzeugen vom Typ Boeing 787 "Dreamliner" in die USA, etwa nach Florida, New York und Los Angeles. Norwegian betreibt ihrer Internetseite zufolge derzeit 27 Dreamliner-Jets sowie 118 Mittelstreckenjets vom Typ Boeing 737-800, wie sie auch bei Europas größtem Billigflieger Ryanair im Einsatz sind.

Auch IAG hat Billigflüge auf der Langstrecke für sich entdeckt und unter dem Namen "Level" eine eigene Airline für dieses Geschäftsmodell gegründet. Auf den Europastrecken mischt die spanische IAG-Tochter Vueling im Billigfluggeschäft kräftig mit. Vueling hatte Ende 2017 auch die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki übernehmen wollen. Letztlich bekam aber der Niki-Gründer und ehemalige Rennfahrer Niki Lauda den Zuschlag. Er brachte Niki unter dem Namen Laudamotion neu an den Start und will die Gesellschaft nun mehrheitlich an Ryanair verkaufen./stw/nas/das