ROUNDUP: Britische Wirtschaft kommt fast zum Stillstand

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist zum Jahresstart fast zum Stillstand gekommen.



Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Freitag wuchs die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal zum Vorquartal um lediglich 0,1 Prozent. Das ist der schwächste Zuwachs seit Ende 2012. Analysten hatten ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 erhöhte sich das BIP um 1,2 Prozent. Auch das war weniger als von Analysten erwartet.

Belastet wurde das Wachstum vor allem durch den Bausektor. Dies dürfte auch eine Folge des teils schlechten Wetters mit starkem Schneefall gewesen sein. Allerdings bezeichnete das Statistikamt den Gesamteffekt des Wetters auf das Wachstum als begrenzt. Der große Dienstleistungssektor wuchs im ersten Quartal schwächer als im Schlussquartal 2017. Die Industrie expandierte dagegen stärker, allerdings gestützt durch den Öl- und Gassektor. Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe ging hingegen zurück.

Die Wachstumsstagnation zum Jahresstart macht eine baldige Zinsanhebung durch die britische Notenbank unwahrscheinlich. Zuletzt hatten zahlreiche schwache Wirtschaftsdaten Notenbankchef Mark Carney dazu veranlasst, entsprechende Markterwartungen zu dämpfen. Lange hatten die Finanzmärkte auf eine Zinsanhebung auf der kommenden Sitzung Mitte Mai gesetzt, ohne dass die Notenbank einen solchen Termin genannt hätte. Mittlerweile wird an den Märkten nicht mehr mit einer Anhebung im Mai gerechnet.

In Reaktion auf die schwachen Wachstumszahlen geriet das britische Pfund erheblich unter Druck. Auch die Kapitalmarktzinsen gaben nach, auch über Großbritannien hinaus. An den Anleihemärkten hatte zuletzt auch die größere Vorsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) für Zinsdruck gesorgt. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Donnerstag nach der Zinssitzung gesagt, der EZB-Rat sei angesichts schwächerer Konjunkturdaten vorgewarnt, ohne jedoch die Zuversicht zu verlieren./bgf/jkr/jha/