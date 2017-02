ROUNDUP: Brexit-Minister stellt Plan zum Austritt aus der EU vor

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Brexit-Minister David Davis hat am Donnerstag dem Parlament in London einen Plan für die Trennung von der Europäischen Union vorgestellt.



In seiner Rede gab es allerdings keine entscheidenden Neuigkeiten. Der Labour-Abgeordnete Keir Starmer sagte dazu empört: "Diese Stellungnahme sagt gar nichts aus!"

Premierministerin Theresa May hatte Mitte Januar in einer Grundsatzrede einen "harten Brexit" angekündigt: Sie will Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen. Damals versprach sie auf Druck der Opposition und von Kritikern in den eigenen Reihen, ihre Verhandlungsstrategie noch genauer zu umreißen./si/DP/stb