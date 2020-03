ROUNDUP: Brandenburg und Sachsen verlängern Ausgangsbeschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Bayern und dem Saarland haben nun auch Sachsen und Brandenburg die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie über Ostern hinaus verlängert.



In Brandenburg gilt sie nun bis zum 19. April, in Sachsen bis zum 20. April. Dies beschlossen die Regierungen der beiden Länder am Dienstag. Auch Berlin, wo die Beschränkungen bis Sonntag befristet sind, plant eine Verlängerung. Das kündigte Vize-Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Im Senat bestehe Einigkeit darüber.

Am Montag hatten bereits Bayern und das Saarland ihre Maßnahmen bis 19. beziehungsweise 20. April verlängert. In anderen Ländern waren sie bereits von vornherein bis zum Wochenende nach Ostern terminiert. Kanzlerin Angela Merkel und die Länder-Ministerpräsidenten hatten am 22. März Kontaktbeschränkungen für mindestens zwei Wochen beschlossen - dies musste rechtlich aber durch die Länder umgesetzt werden.

Ab Donnerstag gelten in Brandenburg deutliche Strafen für Verstöße gegen die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Das Kabinett beschloss einen Bußgeldkatalog. Wer den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, dem drohen etwa zwischen 50 und 500 Euro Strafe. Auch Berlin plant einen Bußgeldkatalog.

In Brandenburg gab es bis Dienstag 933 bestätigte Corona-Infizierte und sieben Tote. In Sachsen ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle auf 2084 geklettert, dort gibt es bislang 13 Todesopfer. In Berlin waren es bis Montagabend 2581 Infizierte - und ebenfalls 13 Tote./sck/DP/nas