ROUNDUP/Brandbrief: Verbände warnen vor Aufweichen des Kohlekompromisses

BERLIN (dpa-AFX) - In einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Wirtschafts- und Umweltverbände sowie Gewerkschaften vor einem Aufweichen des Kohlekompromisses gewarnt.



"Deutschland braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens und die Akzeptanz aller Beteiligten, wenn der Klimaschutz und die Energiewende auf Dauer erfolgreich sein sollen", heißt es in dem Schreiben an Merkel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hintergrund ist ein Ringen innerhalb der Bundesregierung über das Gesetz zum Kohleausstieg.

Die an dem Schreiben beteiligten Verbände waren Mitglieder in der Kohlekommission, die Ende Januar in einem breiten Konsens einen Bericht über einen schrittweisen Kohleausstieg bis 2038 vorgelegt hatte. Die Bundesregierung hatte zugesagt, die Empfehlungen eins zu eins umzusetzen.

Die Verbände sehen aber nun die Umsetzung des Kohlekompromisses durch die aktuelle Diskussion innerhalb der Bundesregierung über ein Kohleausstiegsgesetz als "gefährdet" an. Aktuell kursierende Gesetzesentwürfe sowie Aussagen aus den Reihen der Bundesregierung wichen an zentralen Stellen von den Beschlüssen der Kommission ab.

So dürfe es keine entschädigungslosen, gesetzlichen Stilllegungen von Kraftwerken geben, heißt es. "Ordnungsrechtliche Stilllegungen sollen nur zum Tragen kommen, wenn die anderen vorgeschlagenen Maßnahmen scheitern, und müssen entschädigt werden." Das Gesetz zur Kraft-Wärme-Kopplung müsse ausreichende Anreize für den Brennstoffwechsel hin zu Gas und erneuerbaren Energien bieten und bis 2030 verlängert werden. Die Sicherheitszusage für die Beschäftigten müsse eingehalten werden, um unbillige soziale Härten und wirtschaftliche Nachteile für die betroffenen Beschäftigten zu vermeiden und betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen.

Das Schreiben vom 10. Dezember, das auch an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ging, ist unterzeichnet vom Industrieverband BDI, vom Energieverband BDEW und vom DGB - zudem vom Deutschen Naturschutzring, dem Öko-Institut und vom Kommunalverband VKU.

Im Ausstiegsgesetz geht es um einen konkreten Fahrplan, bis wann und wo welche Kraftwerke stillgelegt werden. Parallel laufen Verhandlungen mit Betreibern von Braunkohlekraftwerken über Entschädigungen. Im Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums enthalten waren zudem Regelungen über einen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen - dies aber ist in der Koalition umstritten. Fraglich ist, ob die Windregeln vom Kohleausstiegsgesetz abgekoppelt werden./hoe/DP/eas