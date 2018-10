ROUNDUP: Bouffier lobt Diesel-Kompromiss - Kritik aus Frankfurt und Wiesbaden

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

WIESBADEN/FRANKFURT/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) setzt darauf, mit dem Diesel-Maßnahmenbündel doch noch ein Fahrverbot in Frankfurt zu verhindern.



Das dazu gefällte Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts habe einige Aspekte noch nicht berücksichtigt, die nun auf dem Tisch lägen, sagte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht das einfach ignoriert." Er sei sehr zuversichtlich, dass es in Hessen keine Fahrverbote geben werde.

Laut dem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts droht Frankfurt nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen zu hoher Stickoxidwerte im kommenden Jahr ein großflächiges Fahrverbot für ältere Autos. Hessen geht juristisch gegen die Entscheidung vor und beantragte beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine Berufung gegen die Entscheidung.

Auch wegen der umfangreichen Initiativen der Berliner Koalition glaubt Bouffier, dass die Überprüfung des Urteils erforderlich ist. "Und ich bin zuversichtlich, dass der Verwaltungsgerichtshof das auch so sieht." Von dem Fahrverbot wären demnach zunächst von Februar 2019 an Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen. Vom 1. September an sollen auch Euro-5-Diesel in Frankfurt tabu sein.

Der CDU-Bundesvize lobte den Berliner Diesel-Kompromiss. "Das ist ein gewaltiger Schritt." Mit dem Maßnahmenbündel habe die große Koalition auch auf Drängen der hessischen Landesregierung Handlungsfähigkeit bewiesen und die Grundlage zur Verhinderung von Fahrverboten in Deutschland geschaffen. Nun müsse geprüft werden, wie sich diese Maßnahmen konkret auf Hessen auswirkten.

Die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung hatten sich darauf geeinigt, dass Besitzer älterer Diesel in Regionen mit besonders schmutziger Luft neue Angebote zum Kauf sauberer Wagen und für Motor-Nachrüstungen bekommen sollen. Das gilt für bundesweit 14 Städte, darunter auch Darmstadt und Limburg.

Darüber hinaus kommen Städte in Betracht, in denen demnächst Fahrverbote kommen könnten - dies betrifft unter anderem Frankfurt. Einbezogen werden sollen auch Bewohner der angrenzenden Landkreise und beliebig entfernt wohnende Pendler, die in der Stadt arbeiten. Ebenso Selbstständige mit Firmensitz in der Stadt und Fahrzeughalter mit besonderen Härten.

Sollten die in Berlin vereinbarten Maßnahmen für Frankfurt nicht ausreichen, müsse diese Regelung auch für Hessens größte Stadt geöffnet worden, mahnten Umweltministerin Priska Hinz und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne). "Auch das ist in diesem Beschluss angelegt", ergänzte Ministerpräsident Bouffier mit Hinweis auf die Einigung der Koalitionsspitzen.

Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) sah die Diesel-Einigung der großen Koalition dennoch zwiespältig. Es sei ein wichtiger Schritt, erstmals Nachrüstungen vorzuschreiben, sagte er am Dienstag. Oesterling forderte aber auch, dass Frankfurt in die Liste der 14 Städte einbezogen wird, für deren Bürger es Angebote für Motor-Nachrüstungen geben soll. In der aktuellen Form sei der Kompromiss für die Stadt unbefriedigend.

Kritik kam auch aus Wiesbaden: "Kurz vor zwei Landtagswahlen wird jetzt nach langem Hin und Her ein Papier präsentiert, das noch gar nicht durchfinanziert ist", erklärte Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne). Für belastete Städte wie Wiesbaden griffen die Maßnahmen nach derzeitigem Stand "erst verzögert und mit überschaubarer Wirksamkeit". Wiesbaden setze daher vielmehr auf sein eigenes Paket und sehe sich für die anstehende Gerichtsverhandlung gut aufgestellt, teilte Kowol mit. Auch in der Landeshauptstadt könnte ein Dieselfahrverbot drohen.

Der Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Eberhard Flammer, nannte den Diesel-Kompromiss dagegen einen "echten Fortschritt". Umtauschprämien und gezielte Hardware-Nachrüstungen seien eine sinnvolle Ergänzung zu den Maßnahmen, die die Städte bereits ergriffen hätten.

Wegen der noch fehlenden grundlegenden Zusagen der Autobauer für umstrittene Motor-Nachrüstungen machte die Landesregierung Druck auf die Hersteller: Es gebe eine Herstellerverantwortung. Die Autobauer sollten zu ihrer Verantwortung und zu dem verursachten Schaden stehen. Trotzdem wehrt sich Opel weiter gegen Hardware-Nachrüstungen für Diesel. Das Unternehmen lehne diese ab, "da sie ökonomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift sind", teilte Opel am Dienstag in Rüsselsheim mit. Zugleich erklärte Opel, man habe noch keine Entscheidung über weitere Maßnahmen getroffen./glb/DP/stw