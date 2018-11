ROUNDUP/Bio-Händler Alnatura: Neuausrichtung geschafft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Trennung von seinem wichtigsten Handelspartner dm sieht sich der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura wieder auf einem gesunden Wachstumskurs.



Das Unternehmen habe die Neuausrichtung geschafft, indem für rund 40 Prozent des Umsatzes neue Abnehmer gefunden wurden, erklärte Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch am Dienstag in Frankfurt.

Mit neuen Filialen und internationalen Handelspartnern habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017/2018 (30. September) einen Umsatz von 822 Millionen Euro (Vorjahr: 770 Mio Euro) erwirtschaftet. Das ist eine Steigerung um 6,8 Prozent. Auch bereinigt um neue Flächen seien die Erlöse gestiegen.

Der Gewinn ist nach Angaben des Alnatura-Gründers Götz Rehn im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen. Genaue Zahlen zum Gewinn nennt das Unternehmen traditionell nicht. Im laufenden Geschäftsjahr traut sich Alnatura ein ähnliches Wachstum zu. Im Januar soll die neue Zentrale in Darmstadt bezogen werden.

Wachstumstreiber seien die mittlerweile 132 Alnatura-Supermärkte, berichtete Geschäftsführer Kasch. Trotz dreier Schließungen konnte das Filialnetz mit acht Neueröffnungen unter dem Strich um fünf Märkte ausgebaut werden. "Wenn man expandiert, ist es völlig normal, dass auch mal Märkte geschlossen werden müssen", sagte Kasch.

In Berlin eröffnete im zurückliegenden Geschäftsjahr die 18. Filiale, in Leipzig und Potsdam ist Alnatura erstmals vertreten. Weitere Eröffnungen sind in Freiburg, Stuttgart, Regensburg, Starnberg und im Frankfurter Ostend geplant.

Mit den zwei neuen französischen Handelspartnern "Supermarchés Match" und "Cora" sind Alnatura-Produkte nun in 14 Ländern verfügbar, teilte Rehn mit. In Deutschland sind Alnatura-Artikel zusätzlich bei einer Vielzahl von Handelspartnern zu kaufen, unter anderem bei Edeka, sowie bei den dm-Konkurrenten Rossmann, Müller und Budni. Insgesamt sei man "lebensmittellastiger" geworden, sagte Alnatura-Gründer Rehn.

Nach der Trennung von der Drogeriemarktkette dm im Jahr 2014 hatte Alnatura große Umsatzeinbußen erlitten und sich neue Partner gesucht. Bei dm sei das letzte Alnatura-Produkt im Juni aus den Regalen verschwunden, berichtete Rehn. Die beiden einstmals sehr engen Partner hatten ein Rechtsstreit um Markenrechte mit einem Vergleich beigelegt. Ein weiterer Prozess um angebliche Mitspracherechte der dm-Kette bei Vertriebsentscheidungen von Alnatura wurde in erster Instanz zu Gunsten des Bio-Händlers entschieden. Im Dezember wird das Berufungsurteil des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt erwartet./nia/ceb/DP/she