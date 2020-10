ROUNDUP: Bildungsminister hat Corona - Polen verschiebt Kabinettsvereidigung

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen ist nach einer Kabinettsreform die Vereidigung der neuen Minister abgesagt worden, weil der künftige Bildungsminister Przemyslaw Czarnek positiv auf Corona getestet wurde.



Regierungschef Mateusz Morawiecki habe Präsident Andrzej Duda um einen neuen Termin für die Vereidigung gebeten, schrieb der Regierungssprecher am Montag auf Twitter. Mehrere Kabinettsmitglieder, die zuletzt mit Czarnek Kontakt hatten, seien in Quarantäne, darunter Vize-Ministerpräsident Jacek Sasin, der frühere Bildungsminister Dariusz Piontkowski sowie der Chef der Regierungskanzlei, Michal Dworczyk.

Kurz zuvor hatte der neue Bildungsminister Czarnek auf Twitter mitgeteilt, er habe sich mit Kopfschmerzen zu einer Untersuchung begeben, ein Coronatest sei positiv ausgefallen. Da er weder den Präsidenten noch andere Kabinettsmitglieder anstecken wolle, werde er der Vereidigung fernbleiben. Daraufhin tauchten in sozialen Netzwerken Bilder auf, die Czarnek bei einer politischen Veranstaltung unter freiem Himmel in Lublin zeigen, wo er in direkter Nähe zu Vize-Regierungschef Sasin und einem engen Mitarbeiter von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski steht. Auf den Bildern trägt niemand der Anwesenden eine Maske.

Die Ernennung des 43 Jahre alten Juraprofessors Czarnek zum Bildungs- und Wissenschaftsminister ist in Polen umstritten. Der erzkonservative Politiker hat sich mit Hetzkampagnen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen (LGBT) hervorgetan. "Diese Leute sind nicht gleich mit normalen Menschen", sagte er im Juni als Mitglied des Wahlkampfstabs von Präsident Andrzej Duda. Am Sonntag hatten mehrere Dutzend Menschen vor dem Bildungsministerium in Warschau gegen Czarneks Ernennung protestiert./dhe/DP/fba