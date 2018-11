ROUNDUP: Beschäftigungssicherung für VW-Mitarbeiter wird verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

EMDEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Im Emder VW -Werk soll die Beschäftigungssicherung um mehrere Jahre verlängert werden.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus gut unterrichteten Kreisen. Zuvor hatte die "Emder Zeitung" online von einer Beschäftigungssicherung bis 2028 berichtet.

Die Regelung gelte auch für das Werk in Hannover, um Risiken bei der Einführung der Elektromobilität abzufedern, berichtete das "Handelsblatt". Das Transporterwerk in Hannover soll demnach das neue Elektromodell ID Buzz fertigen. Insgesamt sollten mehr als 20 000 Mitarbeiter an beiden Standorten den zusätzlichen Schutz bekommen.

Anfang November war bekannt geworden, dass Volkswagen eine Neuausrichtung seines Werkes in Emden plant, spekuliert wird über die Produktion von Elektroautos. Der mit dem Umbau zur E-Auto-Fabrik notwendige Personalabbau soll nach Informationen der "Emder Zeitung" vor allem über Altersteilzeit erreicht werden.

Volkswagen informierte zugleich bei Betriebsversammlungen in Hannover und Emden über die Pläne. In Emden produzieren rund 9000 Beschäftigte die Modelle Passat und Arteon. Die Fertigung der Passat-Limousine könnte nach Osteuropa verlegt werden. Hintergrund ist der Boom bei SUV und die sinkende Nachfrage nach Limousinen - wie eben nach dem Passat. Dies trifft vor allem das Werk Emden und hat wiederholt zu Kurzarbeit geführt.

Am Freitag entscheidet der Volkswagen-Aufsichtsrat über künftige Investitionen und strategische Weichenstellungen. Nach dpa-Informationen will VW nach dem Start seiner vollelektrischen ID-Modellfamilie zusätzlich einen E-Kleinwagen für weniger als 20 000 Euro auf den Markt bringen. Die Markteinführung des Modells soll demnach frühestens 2022 sein. Ab 2019 soll die ID-Modellfamilie in Zwickau vom Band rollen./tst/woe/DP/mis