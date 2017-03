ROUNDUP: Berliner Staatssekretär könnte neuer Flughafenchef werden

BERLIN (dpa-AFX) - Neuer Chef der Berliner Flughäfen wird möglicherweise der Staatssekretär der Senatskanzlei, Engelbert Lütke Daldrup.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats, der in Berlin tagt. "Man diskutiert noch, aber es läuft auf ihn hinaus", hieß es. Damit wären die Tage von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld am neuen Hauptstadtflughafen nach zwei Jahren gezählt. Er hatte den Aufsichtsrat verärgert, als er gegen den Willen der Kontrolleure den Bauleiter auf der Baustelle auswechselte.

Im Gespräch gewesen war neben externen Kandidaten auch der Verkehrsstaatssekretär des Bundes, Rainer Bomba (CDU). Der sprach am Montag aber von einer "Fabel". Er stehe für die Geschäftsführung nicht zur Verfügung und bleibe Aufsichtsrat, sagte er dem "Tagesspiegel". Zugleich deutete er an, dass es bei der Sondersitzung des Aufsichtsrats dieses Mal eine Lösung geben könnte. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht."

Die geplante Ablösung Mühlenfelds war in der Nacht zu Donnerstag am Widerstand Brandenburgs gescheitert. Das Land signalisierte am Wochenende aber, möglicherweise einzulenken. Der Trennung von Mühlenfeld könne Brandenburg nur zustimmen, "wenn es eine fachlich qualifizierte direkte Nachfolge gibt", sagte ein Regierungssprecher.

Denkbar ist auch, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat grundlegend umgebaut werden. Spekuliert wurde, dass Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Aufsichtsratsvorsitz an den Brandenburger Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider (SPD) weitergibt - als Ausgleich für ein Ja zu Lütke Daldrup. Dazu drang aber zunächst nichts nach außen. Ergebnisse der Sitzung werden am frühen Nachmittag erwartet.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im brandenburgischen Landtag, Axel Vogel, geht davon aus, dass Mühlenfeld nicht zu halten ist. Wenn kein Gesamtpaket in Vorbereitung sei, wäre das "ein völliges Politik-Versagen", sagte Vogel im RBB-Inforadio. Absolut undenkbar sei jedoch, dass Lütke Daldrup BER-Chef werde, sagte Vogel. Der Hauptstadtflughafen sei ein gemeinsames Projekt von Bund, Berlin und Brandenburg und vertrage es überhaupt nicht, "aus dem Vorzimmer des Regierenden Bürgermeisters" geführt zu werden./bf/DP/jha