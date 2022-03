ROUNDUP: Berlin, Paris und Peking wollen Ukraine-Konflikt diplomatisch lösen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland, Frankreich und China wollen in enger Zusammenarbeit auf eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine hinwirken. In einer Videokonferenz seien sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag einig gewesen, in vollem Umfang alle Verhandlungen zu unterstützen, die auf eine diplomatische Lösung des Konflikts gerichtet seien, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin mit. Über die weiteren Bemühungen um ein Ende des Konflikts sollen sich demnach die Außenministerin und die Außenminister der drei Staaten abstimmen.

Laut Hebestreit sprachen sich Scholz, Macron und Xi Jinping für humanitäre Erleichterungen und Zugänge zu den umkämpften Gebieten in der Ukraine aus. Es müssten funktionierende humanitäre Korridore geschaffen werden. Alle drei Länder stünden bereit, weitere humanitäre Hilfe zu leisten.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es ergänzend, der einstündige Austausch habe in produktiver Atmosphäre stattgefunden. China habe sich zu den Prinzipien der territorialen Integrität und Souveränität der Staaten und der Charta der Vereinten Nationen bekannt. Deutlich sei die große Sorge der chinesischen Seite geworden, dass der Konflikt sich stark auf die Weltwirtschaft auswirken könnte.

"Die betreffenden Sanktionen haben Auswirkungen weltweit auf Finanzen, Energie, Transport sowie Lieferkettenstabilität und ziehen die unter der Pandemie leidende Weltwirtschaft zum Nachteil aller herunter", sagte Xi Jinping laut chinesischem Staatsfernsehen.

Wie der Élysée-Palast mitteilte, sprachen Macron und Scholz die dramatischen Folgen der russischen Aggression in der Ukraine an, insbesondere die wachsende Zahl ziviler Opfer und Flüchtlinge. Außerdem redeten sie über die laufenden Bemühungen, einschließlich der Rolle von Sanktionen, um eine diplomatische Lösung zu erreichen. Wie es aus Paris hieß, unterstützte Xi Jinping die Bemühungen Frankreichs und Deutschlands um einen Waffenstillstand sowie die Notwendigkeit, den Zugang der Bevölkerung zu einer von den Vereinten Nationen koordinierten humanitären Hilfe zu gewährleisten.

Xi Jinping bezeichnete die gegenwärtige Lage in der Ukraine als "beunruhigend", wie das Staatsfernsehen berichtete. Er bedauerte demnach "die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent".

Offenbar mit Blick auf Russland hob Xi Jinping auch hervor, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder ernst genommen werden müssten. Alle Bemühungen zu einer friedlichen Lösung sollten unterstützt werden.

Ungeachtet des Krieges und der Sanktionen hatte Chinas Außenminister Wang Yi am Vortag bekräftigt, dass China die "strategische Partnerschaft" mit Russland vorantreiben wolle. China hat die russische Invasion nicht verurteilt und sich bei entsprechenden Abstimmungen der Vereinten Nationen lediglich der Stimme enthalten./nif/DP/stw