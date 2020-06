ROUNDUP/Bericht: Europäische Großprojekte verzögern sich und werden teurer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Bau zentraler europäischer Verkehrsgroßprojekte verzögert sich dem Europäischen Rechnungshof zufolge im Schnitt um mehrere Jahre und wird zugleich deutlich teurer als geplant.



Untersucht wurden acht von der EU kofinanzierte Großprojekte, die die Verkehrsnetze von 13 EU-Staaten miteinander verbinden sollen, wie aus einem am Dienstag in Brüssel veröffentlichten Bericht hervorgeht. Sie sind Teil des transeuropäischen Kernnetzes (TEN-V), das grenzüberschreitende Verbindungen innerhalb der EU verbessern soll.

Die wichtigsten Langstreckenrouten sollten eigentlich bis 2030 fertig sein. Aufgrund der Verzögerungen sei dies allerdings nicht mehr zu schaffen, heißt es in dem Bericht. Die Arbeiten dauerten im Schnitt elf Jahre länger als zunächst geplant. Die Kosten seien mit der Zeit um 17 Milliarden Euro - fast 50 Prozent - gestiegen. Der Brenner-Basistunnel zwischen Österreich und Italien sollte beispielsweise schon 2016 eröffnet werden. Derzeit rechnen die Verantwortlichen damit, dass die Bauarbeiten noch bis 2028 dauern. Die geschätzten Kosten von anfangs 4,5 Milliarden Euro sind mittlerweile auf 8,5 Milliarden Euro gestiegen.

Die Verzögerungen könnten laut Rechnungsprüfern weitreichende Folgen haben: So sei die Einhaltung der Planung "für die Verwirklichung der politischen Ziele der EU von entscheidender Bedeutung, indem sie Wachstum und Beschäftigung und die Bekämpfung des Klimawandels fördert", sagte Oskar Herics vom Europäischen Rechnungshof.

Grund für Verzögerungen sei vor allem die schlechte Koordinierung zwischen den Ländern. Grenzüberschreitende Projekte würden in den EU-Staaten unterschiedlich priorisiert und vorangetrieben. Kritik formulierten die Rechnungsprüfer auch an der EU-Kommission. Diese müsse die Bauarbeiten stärker überwachen und die EU-Staaten besser beraten.

Die Kommission wies die Kritik am Dienstag zurück. An den Projekten seien viele unterschiedliche Akteure beteiligt, was die Organisation erschwere, sagte ein Sprecher. Er betonte aber auch den Stellenwert der Vorhaben. Das Streckennetz sei eine wichtige Voraussetzung für einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt. Die EU-Kommission arbeite daher eng mit allen Beteiligten zusammen, um die Großprojekte bis 2030 zu realisierten.