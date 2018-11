ROUNDUP: Beratungsagentur WMP beendet nach Khashoggi-Mord Saudi-Arabien-Mandat

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Kommunikationsagentur WMP Eurocom AG beendet als Reaktion auf den Mord am saudischen Regierungskritiker Jamal Khashoggi und nach öffentlicher Kritik die Beratung der saudischen Führung.



"Nach der schrecklichen Tat müssen wir heute feststellen, dass sowohl unsere Mittler-Rolle als auch die Möglichkeiten, die Reformkräfte zu unterstützen, von der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr gesehen und von uns deshalb nicht vertreten werden kann", sagte WMP-Chef Michael Inacker dem Branchendienst "meedia" in einem am Montag veröffentlichen Interview. "Vor diesem Hintergrund beenden wir das Mandat", sagte er.

Inacker wies in dem Interview Vorwürfe zurück, die Arbeit habe dazu gedient, die öffentliche Meinung in Deutschland im Sinne des Königshauses zu manipulieren. Dies hatte die "Bild am Sonntag" berichtet, der eigenen Angaben zufolge ein 50-seitiges Strategiepapier von WMP von Sommer 2017 vorliegt. Darin werbe die Kommunikationsagentur damit, im Sinne Saudi-Arabiens Einfluss auf die Berichterstattung deutschsprachiger Medien zu nehmen.

Inacker sagte der Deutschen Presse-Agentur, WMP sei in einer Vermittlerrolle und viele Journalisten hätten dies für Kontakte zu Regierungsstellen in Riad und in die saudische Zivilgesellschaft genutzt

Khashoggi hatte am 2. Oktober das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul betreten, um Dokumente für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Er tauchte nie wieder auf. Nach bisherigen Kenntnissen wurde er noch am selben Tag im Konsulatsgebäude getötet. Saudische Beamten leugneten wiederholt die Verbindung des Kronprinzen Mohammed bin Salman zu dem Todesfall./cn/DP/tos