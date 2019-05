ROUNDUP: Beiersdorf kauft Sonnenschutz-Geschäft 'Coppertone' von Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

HAMBURG/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stärkt sein Geschäft mit Sonnenschutzmitteln mit der ersten großen Übernahme seit Jahren.



Die Hamburger kaufen vom Dax -Nachbarn Bayer die Marke "Coppertone" für rund 550 Millionen US-Dollar (490 Mio Euro), wie die Unternehmen am Montagabend mitteilten. Mit dem Erwerb betritt Beiersdorf den Angaben zufolge den weltweit größten Markt für Sonnenschutz, die USA, und stärkt seine Präsenz in Nordamerika.

Es ist der erste größere Zukauf für Beiersdorf seit einiger Zeit. Der Konzern sitzt seit Jahren auf einer milliardenschweren Kasse - zuletzt betrug die Netto-Liquidität rund 4,4 Milliarden Euro. Anders als Konkurrent Henkel hielt Beiersdorf jedoch sein Pulver trocken. Der neue Konzernchef Stefan De Loecker kündigte zwar millionenschwere Investitionen unter anderem in neue Produkte an, um das Wachstum anzukurbeln, hielt sich zum Thema Übernahmen jedoch zunächst an die Devise seines Vorgängers: Zukäufe ja, aber nur, wenn es passt.

Die Aktie knackte am Mittwoch kurz die 100-Euro-Marke, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgab. Am Vormittag notiert sie dann mit einem Plus von noch 0,4 Prozent knapp unter 100 Euro. Analysten werteten die Transaktion positiv. Mit diesem Schritt, dem bislang teuersten Deal in der Geschichte des Konsumgüterkonzerns, starte der neue Vorstandschef seine Amtszeit mit einem lange erwarteten Paukenschlag, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan .

Angesichts der hohen flüssigen Mittel ist der Kaufpreis für die Hamburger jedoch kein Problem. Auch nach dem Kauf haben die Hamburger dem Goldman-Sachs-Analysten John Ennis zufolge noch die stärkste Bilanz unter den von ihm beobachteten Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzernen.

Allerdings hat Konzernchef De Loecker viel Arbeit mit der Marke vor sich, die sich unter der Bayer-Ägide eher mäßig entwickelte. Bei der an sich guten Marke müsse eine Trendwende gelingen, so dass es keine einfache Übernahme sei, sondern eine, an der sich der neue Konzernchef beweisen müsse, heißt es von Bernstein-Analyst Andrew Wood. Er bezeichnete den Zukauf als "ersten wichtigen Deal seit 2007".

Beiersdorf erwirbt den Angaben zufolge die weltweiten Produktrechte an Coppertone und übernimmt die rund 450 Mitarbeiter des Geschäfts in den USA, Kanada und China sowie das Produktionswerk in Cleveland. Coppertone war den Angaben zufolge die erste Sonnenschutzmarke, die 1944 auf den US-Markt gekommen ist. Sie wird in den USA, Kanada und China vertrieben. 2018 habe die Marke einen Umsatz von 213 Millionen US-Dollar (aktuell 189,6 Mio. Euro) erwirtschaftet.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung der zuständigen Behörden. Mit dem Abschluss der Transaktion werde vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden im dritten Quartal 2019 gerechnet, so die beiden Unternehmen.

Für Bayer ist der Verkauf Teil eines größeren Konzernumbaus inklusive der Streichung vieler tausend Stellen nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Neben Coppertone soll auch die Fußpflegemarke Dr. Scholl's vom Hof. Das dürfte dann im zweiten Halbjahr so weit sein. Bayer will sich durch den Verkauf stärker auf den Ausbau seines Kerngeschäfts mit verschreibungsfreien Marken konzentrieren. Bayer hatte die beiden Marken erst vor wenigen Jahren teuer vom US-Konkurrenten Merck & Co übernommen, ihnen aber auch keinen wirklichen Schwung verleihen könnten.

Zudem wollen die Leverkusener den 60-prozentigen Anteil am Chemiepark-Betreiber Currenta sowie das Geschäft mit Tiergesundheit abgeben. Der Currenta-Deal dürfte noch im laufenden Quartal bekannt gegeben werden./nas/mis/fba