ROUNDUP: Bechtle übernimmt Netzwerkspezialisten

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle übernimmt den Netzwerkspezialisten BT Stemmer.



Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Bechtle am Dienstag mit. Die Firma machte mit 160 Mitarbeitern zuletzt rund 60 Millionen Euro Umsatz. Ein Kredit war einer Bechtle-Sprecherin zufolge für den Kauf nicht notwendig.

Bechtle machte 2017 3,6 Milliarden Euro Umsatz. Bis 2020 soll er auf fünf Milliarden Euro wachsen. Dazu beitragen könnte auch noch eine weitere Übernahme, an der Bechtle feilt.