ROUNDUP: Bayer versilbert weitere Anteile an Kunststofftochter Covestro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat seine Beteiligung an der Kunststofftochter Covestro wie geplant weiter gesenkt.



Der Konzern verkaufte 17,25 Millionen Covestro-Aktien zu je 62,25 Euro an institutionelle Investoren, wodurch sein Anteil von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent sank, wie Bayer am Mittwoch mitteilte. Damit strich der Dax -Konzern brutto gut eine Milliarde Euro ein. Durch die Einlage von Aktien in den Pensionsfonds werde sich der Anteil um weitere 4 Prozentpunkte verringern, hieß es.

Zudem hat Bayer Wandelschuldverschreibungen im Volumen von einer Milliarde Euro verkauft. Diese werden im Jahr 2020 fällig und können ganz oder teilweise in Covestro-Aktien getauscht werden. Am Vorabend hatte das Unternehmen das Vorhaben angekündigt.

Die Covestro-Aktien kamen nach Handelsstart deutlich unter Druck und verloren rund 4,5 Prozent an Wert. Weniger hatten die Papiere zuletzt Mitte Januar gekostet. Die Platzierung erfolgte zum Schlusskurs vom Dienstag schließlich mit einem Abschlag von rund 5,7 Prozent. Mittelfristig strebt Bayer nach eigenen Angaben weiter die vollständige Trennung an. Am Markt waren Händler daher nicht sonderlich überrascht. Erst vor rund drei Monaten hatte Bayer zuletzt Aktien der Tochter platziert.

Die Bayer-Aktien fielen zur Wochenmitte in einem eher schwachen Gesamtmarkt um 0,84 Prozent. Nach Abschluss der Transaktionen soll Covestro weiter voll konsolidiert werden, weil Bayer mit dem verbleibenden Stimmenanteil auf der Hauptversammlung weiter die Mehrheit hätte.

Mit dem Schritt stärkten die Leverkusener weiter ihre Finanzkraft vor der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank in einer ersten Einschätzung.

Bereits bei der letzten Platzierung durch Bayer vor gut drei Monaten hatte neben dem starken Kursanstieg in den Monaten davor auch der steigende Streubesitz Spekulationen über Chancen eines Aufstiegs von Covestro in die erste Börsenliga Dax geweckt. Index-Expertin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank hält dies aber zumindest vorübergehend für unwahrscheinlich. Bis dahin sei es ein langer Weg. Im laufenden Jahr dürfte dies kaum gelingen./men/mne/jha/