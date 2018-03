ROUNDUP: Bausoftwarehersteller RIB Software steigert Gewinn und Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat im vergangenen Jahr gut ein Viertel mehr verdient und erhöht die Dividende.



Unter dem Strich kletterte das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis um mehr als ein Viertel auf 18,4 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dabei profitierte der Konzern unter anderem von der Neubewertung von Beteiligungen.

Die Aktionäre sollen eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 0,18 Euro je Aktie erhalten. Einige Analysten hatten sich etwas mehr ausgerechnet. Dem Aktienkurs tat das keinen Abbruch: Das RIB-Papier kletterte am Mittag um mehr als 4 Prozent auf 21,44 Euro, zwischenzeitlich lag der Anstieg gar bei rund 8 Prozent.

Die Aktie ist derzeit infolge der Unsicherheit rund um Tech-Werte an den Börsen sehr schwankungsanfällig, am Vortag war sie um über 6 Prozent gefallen, davor über 6 Prozent gestiegen. Zum Wochenbeginn stand gar ein Minus von 13 Prozent zu Buche.

Seit dem Jahreshoch von 36,10 Euro Anfang vergangener Woche hat die Aktie derzeit ein Minus von rund 40 Prozent zu verkraften - der Konzern hatte sich über eine Kapitalerhöhung brutto rund 131 Millionen Euro beschafft, was den Kurs belastet hatte.

Wie bereits mitgeteilt war der Umsatz im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf 108,3 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis (Ebitda) um 23,2 Prozent auf 40,3 Millionen. Die Prognose für 2018 bestätigte das Management. Der Umsatz soll auf 117 bis 127 Millionen Euro steigen, das operative Ergebnis zwischen 33 und 43 Millionen liegen.

RIB Software bietet Software für die Planung, Kostenkalkulation und das Management von Bauprojekten an. Das Unternehmen verspricht sich viel von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Auftragsfertiger Flex. In einer Kooperation mit dem US-Softwarekonzern Microsoft soll die eigene Bausoftware auch auf einer Cloud-Plattform zur Miete über das Internet angeboten werden - für den Aufbau veranschlagt RIB in diesem und dem nächsten Jahr eine Belastung für das operative Ergebnis von bis zu jeweils 3 Millionen Euro./men/nas/jha/