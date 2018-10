ROUNDUP: Barley plant Gipfel zu Flugverspätungen im November

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zunehmender Beschwerden über Flugverspätungen will Verbraucherministerin Katarina Barley (SPD) Luftverkehrswirtschaft, Verbraucher und Politik an einen Tisch holen.



Noch im November solle es ein Treffen geben, sagte Barley dem "Handelsblatt" (Donnerstag). Aktuell liefen deshalb Gespräche mit dem Verkehrsministerium. Dem Vernehmen nach sollen auch Vertreter von Fluggesellschaften und Flughäfen bei dem Gipfel dabei sein.

"Der Flugbetrieb läuft alles andere als problemfrei", sagte Barley. Das zeige auch die deutlich gestiegene Zahl an Bußgeldverfahren des Luftfahrtbundesamts gegen die Airlines wegen verspäteter oder abgesagter Flüge. Nötig sei "viel mehr ehrliches Engagement der Fluggesellschaften und Flughäfen für ihre Kundinnen und Kunden", mahnte die SPD-Politikerin. "Dafür werden wir uns mit viel Nachdruck und Ausdauer einsetzen."

Laut "Handelsblatt" leitete die Behörde von Januar bis Ende September bei 824 Passagierbeschwerden Ermittlungen ein. Im gesamten Vorjahr gab es nur 155 Verfahren.

Die FDP kritisierte Barleys Vorstoß. Der letzte Fluggipfel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sei erst drei Wochen her, monierte der Verkehrspolitiker Bernd Reuther. "Ich weiß nicht, was dieser zweite Gipfel für neue Erkenntnisse bringen soll. Es wäre mit Sicherheit sinnvoller gewesen, wenn die beteiligten Ministerien von Anfang an zusammengearbeitet hätten", erklärte der Bundestagsabgeordnete./tam/DP/stw