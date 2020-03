ROUNDUP: Bahn gibt Mitarbeitern mehr Flexibilität in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Deutschen Bahn müssen keine betriebsbedingten Kündigungen aus Anlass der Corona-Krise fürchten.



Der Konzern und die Gewerkschaften haben dies jetzt in einer Vereinbarung ausgeschlossen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sie regelt auch zusätzliche Arbeitsbefreiungen für Beschäftigte mit Kindern, Entgeltfortzahlungen, flexiblen Ausgleich versäumter Arbeitszeiten und sichert die Mitsprache der Betriebsräte bei Kurzarbeit. Das Bundesunternehmen hat in Deutschland rund 200 000 Mitarbeiter.

Auch das Management muss improvisieren: Vorstandschef Richard Lutz hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. In Lutz' direktem beruflichen Umfeld sei eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die für diesen Donnerstag geplante Bilanz-Pressekonferenz sagte die Bahn ab. Stattdessen werde schriftlich informiert. Der Aufsichtsrat hält an diesem Mittwoch seine reguläre Sitzung per Videokonferenz ab.

"Die Bahn ist Teil der Lebensadern dieses Landes", heißt es in der Vereinbarung des Konzerns mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit Datum vom 19. März. Gemeinsames Ziel sei es, während der Corona-Krise die Gesundheit der Mitarbeiter und ihrer Familien sowie der Kunden zu schützen und den Bahnbetrieb so lange und so gut wie möglich aufrecht zu erhalten.

"Es ist ein wichtiges Signal, dass wir in der Krise zusammenhalten und im Schulterschluss für die DB-Beschäftigten vorangehen", sagte Personalvorstand Martin Seiler. Lokführer könnten nicht im Homeoffice arbeiten, für die Beschäftigten sei ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden, betonte die GDL. Wenn nötig, werde nachgesteuert, ergänzte die EVG. Sie kündigte an, sich nun bei den übrigen Bahn- und Bus-Unternehmen um entsprechende Vereinbarungen zu bemühen.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn können nun bis Ostern bis zu 15 Tage von der Arbeit befreit werden, wenn die Betreuung ihrer Kinder bis zwölf Jahren weggefallen ist und sie ihre Tätigkeit nicht zu Hause verrichten können. Das Gehalt wird dabei weitergezahlt. Beschäftigte können flexibel ihre Arbeitszeitkonten nutzen, um zu Hause zu bleiben. In besonderen Härtefällen soll ein Verzicht darauf möglich sein, dass Stunden nachgearbeitet werden.

Die Regelungen gelten bis Ende Juli. Gewerkschaften und Konzern haben vereinbart, während der Krise im Austausch zu bleiben. Die Vereinbarung soll je nach Entwicklung verlängert werden können. Der Konzern will außerdem Betriebsratsbeschlüsse auch dann anerkennen, wenn sie in Video- oder Telefonkonferenzen gefasst wurden, wie der Konzernbetriebsrat mitteilte./bf/DP/jha