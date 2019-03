ROUNDUP: BVB hofft auf Wunder gegen Tottenham - 'Das Unmögliche schaffen'

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht trotz schwerer Hypothek mit Zuversicht in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur.



Nach dem ernüchternden 0:3 im Hinspiel vor drei Wochen beim englischen Spitzenclub hofft der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auf ein Fußball-Wunder. "In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran", sagte Kapitän Marco Reus am Montag vor dem Abschlusstraining.

Dass der Mannschaft in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg gelang und sie in der Bundesliga den Neun-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FC Bayern verspielte, wertete Reus nicht als zusätzliches Handicap: "Wir befinden uns noch immer in einer Ausgangsposition, die okay ist. Es ist wichtig, weiter positiv zu bleiben. Wenn wir wieder mehr unsere Mentalität zeigen, kommen wir da auch raus." Trainer Lucien Favre wertete die Ausgangslage vor dem zweiten Duell mit Tottenham ähnlich wie sein Schlüsselspieler Reus: "Es ist schwer, alles ist möglich. Aber wir müssen sehr, sehr clever spielen."

An der Börse ging die Talfahrt der Aktie nach der Niederlage am Freitagabend unterdessen weiter. Das im SDax notierte Papier büßte zum Wochenauftakt bis zu elf Prozent ein und fiel zeitweise unter die Marke von 7 Euro. Im Herbst hatte die einzige Fußballaktie Deutschlands infolge der Erfolgsserie der Mannschaft noch mit 10,29 Euro den bisher höchsten Stand erreicht - seitdem sank die Marktkapitalisierung um fast ein Drittel auf rund 650 Millionen Euro./DP/zb