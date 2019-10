ROUNDUP: BP mit Gewinneinbruch - Markterwartungen aber übertroffen

LONDON (dpa-AFX) - Niedrigere Öl- und Gaspreise haben beim Ölkonzern BP im dritten Quartal auf die Bilanz gedrückt.



Zudem machten dem Unternehmen die Auswirkungen des Hurrikans Barry am Golf von Mexiko zu schaffen. Besser lief es hingegen für BP im Raffineriegeschäft. Im dritten Quartal bis Ende September ging der bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um rund 40 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurück, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Experten hatten aber mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

An die Aktionäre will BP eine Quartalsdividende in Höhe von 10,25 Cent zahlen und damit genauso viel wie im Vorjahr. Die Produktion zog um drei Prozent an, während der Umsatz um 14 Prozent auf 68,3 Milliarden Dollar zurückging. Die Aktie gab im Mittagshandel um 2,4 Prozent nach. Händler monierten, dass BP die Quartalsdividende nicht erhöht habe.

BP habe trotz gesunkener Öl- und Gaspreise und erheblicher Auswirkungen der Wirbelstürme einen starken operativen Barmittelzufluss und ein gutes bereinigtes Ergebnis vorgelegt, sagte Unternehmenschef Bob Dudley, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht und seinen Posten dann an den Chef der Öl-Förderung Bernand Looney übergibt. An dem Sparkurs halte das Unternehmen fest. Bei seinen Anteilsverkäufen mache BP Fortschritte.

Bereits bis Ende des Jahres sollen Vermögenswerte für rund 10 Milliarden US-Dollar verkauft sein und damit ein Jahr früher als erwartet. Unter anderem geht das Alaska-Geschäft an die texanische Hilcorp Energy. BP hatte die Veräußerung von Geschäftsfeldern im vergangenen Jahr angekündigt, nachdem das Unternehmen für 10,5 Milliarden Dollar Schieferöl- und Gasfelder des australischen Minenkonzerns BHP in den USA gekauft hatte.

Wegen Abschreibungen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar bei den verkauften US-Gas-Geschäften wies BP im dritten Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 750 Millionen Dollar aus. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von rund 3,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet./mne/eas/zb