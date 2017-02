ROUNDUP: BMW muss Daimler beim Auto-Absatz vorbeiziehen lassen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler ist zum Jahresauftakt auf ganzer Linie am Erzrivalen BMW vorbeizogen.



Nachdem die Stuttgarter 2016 bereits im Kampf um den Titel größter Hersteller im sogenannten Premiumsegment den Spitzenplatz erobert hatten, verkauften sie im Januar auch insgesamt mehr Autos als BMW. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Absatzzahlen der beiden Autokonzerne hervor.

BMW steigerte den Absatz seiner Kernmarke und der Marke Mini im Januar um 6,8 Prozent auf rund 163 000 Stück, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Daimler hatte bereits bekanntgegeben, dass der Verkauf von Autos der Marke Mercedes-Benz und Smart um 17,5 Prozent auf 188 000 gestiegen ist. Die Stuttgarter profitierten dabei vor allem von einer weiter sehr hohen Nachfrage nach Mercedes-Benz-Autos.

Mercedes-Benz hatte BMW im vergangenen Jahr bereits beim Verkauf von Autos der jeweiligen Kernmarken überholt. BMW hatte allerdings inklusive der Kleinwagen-Marken noch die Nase vorne. Beide proklamierten die Krone als größter Hersteller von sogenannten Premiumautos für sich. Als solche gelten gemeinhin aber nur die Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz. In diesem Segment haben derzeit vor allem die Stuttgarter großen Erfolg.

So zog Mercedes-Benz im Laufe des vergangenen Jahres peu a peu den beiden Konkurrenten davon. Am Ende stand bei Mercedes-Benz ein Absatzplus von rund elf Prozent auf 2,08 Millionen Stück, während BMW den Absatz der Kernmarke um fünf Prozent auf knapp über 2 Millionen steigern konnte. Audi war mit knapp 1,9 Millionen (plus 3,8 Prozent) die Nummer drei.

Im Januar vergrößerte sich der Abstand zwischen Daimler und BMW weiter. Der Mercedes-Absatz stieg um 18 Prozent auf 178 000 Fahrzeug, während die Münchener knapp 144 000 BMW-Autos verkaufen konnten. Die Zahlen der VW-Tochter Audi sind noch nicht bekannt./zb/ees/stb