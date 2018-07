ROUNDUP: BGH verkündet Entscheidung zur Haftung für offene WLAN-Hotspots

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) möglicherweise eine grundsätzliche Entscheidung zur Haftung von Internetnutzern für illegale Uploads über ihren Anschluss.



Ein Computerspiele-Produzent hat einen Mann abmahnen lassen, der mehrere offene Drahtlosnetzwerke (WLANs) unterhält. 2013 bot jemand darüber in einer Internet-Tauschbörse verbotenerweise ein Spiel zum Herunterladen an. (Az. I ZR 64/17)

Geschädigte Firmen können in solchen Fällen nur den Anschlussinhaber belangen, der sich leicht über die IP-Adresse herausfinden lässt. Früher musste dieser grundsätzlich für Rechtsverstöße geradestehen, die Andere über seine Internetverbindung begehen. Damit mehr Leute ihr WLAN für die Allgemeinheit öffnen, hat der Gesetzgeber diese sogenannte Störerhaftung 2017 weitgehend abgeschafft. Das neue Telemediengesetz soll sicherstellen, dass der WLAN-Betreiber nicht mehr mit Schadenersatz- oder Unterlassungsansprüchen konfrontiert wird. Von ihm kann aber verlangt werden, dass er den Missbrauch beendet, indem er etwa den Zugang zu illegalen Tauschbörsen sperrt.

In der Verhandlung im Juni hatte sich abgezeichnet, dass die Richter das geänderte Gesetz genau unter die Lupe nehmen wollen. Zentrale Frage ist, inwieweit es mit EU-Recht vereinbar ist. Der Senat kann den Fall selbst entscheiden. Denkbar wäre aber auch, dass er ihn dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vorlegt./sem/DP/zb