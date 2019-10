ROUNDUP: BBVA bügelt Türkei-Probleme mit starkem Mexiko-Geschäft aus

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank weiterhin gut laufender Geschäfte in Mexiko und den USA deutlich gesteigert.



Probleme bereiteten hingegen der Heimatmarkt und die Türkei. In den drei Monaten bis Ende September sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten.

Den Löwenanteil zum Gewinn steuerte das Geschäft in Mexiko bei. Dort zog der Gewinn unter anderem dank einer regen Kreditnachfrage um fast vier Prozent auf 677 Millionen Euro an. Auch in den Vereinigten Staaten konnte die Bank zulegen. In Spanien drückte das Dauertief bei den Zinsen auf die Erträge. Zudem musste die BBVA mehr Steuern zahlen, so dass der Überschuss in Spanien um vier Prozent auf 330 Millionen Euro zurückging.

Größtes Sorgenkind des Konzerns bleibt das Geschäft in dem von einer Wirtschaftskrise stark gebeutelten Land Türkei. Dort brach der Gewinn im dritten Quartal um rund ein Viertel auf 97 Millionen Euro ein. Die BBVA hält fast 50 Prozent an der türkischen Bank Garanti, dem zweitgrößten Finanzinstitut des Landes.

An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an, obwohl der Überschuss höher ausfiel als von Experten erwartet. Die Aktie verlor rund ein Prozent an Wert. Auf Jahressicht liegt der Aktienkurs allerdings noch leicht im Plus./zb/stw/jha/