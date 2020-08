ROUNDUP: BASF erhält Zulassung für neues Pflanzenschutzmittel in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF hat die Zulassung für ein weiteres Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Revysol in Deutschland erhalten.



Im Frühjahr 2021 soll das Pilzmittel Balaya gegen Getreidekrankheiten auf den Markt kommen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit. Es sei das dritte zugelassene Mittel mit dem Ende 2019 eingeführten Wirkstoff Revysol. BASF traut dem Fungizid ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Euro zu.

Zudem plant der Bayer-Rivale, ab Mitte der 2020er-Jahre den neu entwickelten Unkrautvernichter Luximo auf den Markt zu bringen.

"BASF investiert täglich zirka 2,8 Millionen Euro in Innovationen für die Landwirtschaft der Zukunft", sagte BASF-Manager Michael Wagner, der Vizepräsident im Bereich Agricultural Solutions Europe North ist. Bis 2028 werde BASF über 30 neue Produkte mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 7,5 Milliarden Euro auf den Markt bringen. Dazu zählen acht Wirkstoffe sowie Traits (Pflanzeneigenschaften) und Saatgut.

Im ersten Halbjahr 2020 setze BASF im Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmittel knapp 4,6 Milliarden Euro um. Unternehmenschef Martin Brudermüller hatte 2018 die Sparte mit einem milliardenschweren Kauf von Teilen des Saatgutgeschäfts von Bayer gestärkt, welches der Rivale im Zuge der Übernahme von Monsanto abgeben musste./mne/wo/nas