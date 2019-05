ROUNDUP: Axel Springer dämpft Umsatzerwartungen - Ausbau des Digitalgeschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Medienhaus Axel Springer hat auch im ersten Quartal vor allem von seinem Digitalgeschäft profitiert.



Jedoch wuchs der Umsatz mit Job- und Immobilienportalen im Internet nicht mehr so stark wie von Analysten erwartet. Das traditionelle Geschäft mit den Zeitungen "Bild" und "Welt" ging erneut zurück. Bei seiner Umsatzprognose nun etwas vorsichtiger und erwartet nur ein Erreichen des Vorjahresniveaus - dies geht aber auch auf den Verkauf einer Sparte zurück.

In den ersten drei Monaten lagen die Erlöse mit 771,8 Millionen Euro etwa auf dem Vorjahresniveau von 773,5 Millionen Euro, wie der Medienkonzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte - stieg der Umsatz um 3,2 Prozent. Die Erlöse lagen damit im Rahmen der Erwartungen.

Die Anleger reagierten positiv. Die Springer-Aktie zog zuletzt 1,6 Prozent auf 50,35 Euro an und war damit etwas besser als der moderat steigende MDax . Das Springer-Papier hatte in den vergangenen Monaten allerdings auch deutlich an Boden verloren. So hatte die Aktie im Februar 2018 noch fast 75 Euro gekostet.

Wachstumstreiber für Axel Springer ist das unter Classifieds Media zusammengefasste Geschäft mit Job- und Immobilienportalen im Internet. Von Januar bis März kletterten die Erlöse in diesem Segment um 8,5 Prozent auf 314,8 Millionen Euro. Mit dem Digitalgeschäft wurden 73,8 Prozent des Umsatzes erzielt. Springer will den Bereich noch weiter ausbauen. Im ersten Quartal kaufte der Medienkonzern daher Studydrive, eine Plattform für Studierende, sowie die PersonalMarkt Services GmbH, ein Portal für Gehaltsvergleiche und Jobangebote.

Der journalistische Geschäftsbereich News Media, zu dem die Zeitungen "Bild" und "Welt" gehören, ging hingegen um 2,9 Prozent zurück. Positiv sei jedoch die Entwicklung der digitalen, journalistischen Bezahlangebote. Dazu gehören etwa die Insider-Gruppe und die Nachrichten-App Upday. Der Anteil der im digitalen Bereich erzielten Erlöse der Sparte News Media stieg auf rund 42 Prozent.

Investitionen in Wachstumsunternehmen in den Bereichen digitale Rubrikenangebote und digitaler Journalismus stünden in Zukunft stärker als in den vergangenen Jahren im Vordergrund, sagte Unternehmenschef Mathias Döpfner. Zukäufe seien im Bereich Jobs- und Immobilien am wahrscheinlichsten, erläuterte er im Gespräch mit Journalisten.

Er kündigte zudem eine Partnerschaft mit der Media Pioneer Publishing GmbH an, einer von Ex-Handelsblatt Geschäftsführer Gabor Steingart gegründeten Mediengruppe. Axel Springer werde sich mit 36 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligen. Zu Marktgerüchten um einen möglichen Kauf von Ebay Kleinanzeigen wollte Döpfner hingegen keine Angaben machen.

Im dritten Geschäftsbereich Marketing Media ging der Umsatz um 11,6 Prozent auf 104,4 Millionen Euro zurück. Unter die Sparten fallen unter anderen die Preis- und Produktvergleichsplattform Idealo und das Verbraucherportal Bonial. Schuld am Umsatzrückgang sei der im Vorjahr abgeschlossene Verkauf der französischen Aufeminin-Mediengruppe, die auf Mode und Schönheitsthemen für Frauen spezialisiert ist.

Analyst Marcus Diebel von der US-Großbank JPMorgan bezeichnete das Wachstum der Job-Sparte im Classifieds-Bereich als enttäuschend. Nach Jahren eines hohen, zweistelligen Anstiegs des Geschäfts seien 9,3 Prozent Plus nicht zufriedenstellend. Das Unternehmen erklärte dies mit Unsicherheiten durch den Brexit. Die Schwäche der Online Classifieds werde wieder Fragen bezüglich einer Abschwächung des Geschäfts auslösen, da die Job-Sparte von Investoren kritisch beäugt werde.

Optimistischer äußerte sich Katherine Tait von der US-Investementbank Goldman Sachs. Der Quartalsbericht bestätige ihre Einschätzung, dass Springer sowohl den Ehrgeiz als auch die Fähigkeit habe, sein Geschäft auf Wachstum auszurichten.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 2,5 Prozent auf 167 Millionen Euro. Aus eigener Kraft habe er um 4,1 Prozent zugelegt. Der Überschuss ging um gut ein Drittel auf 55,4 Millionen Euro zurück. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn um 7,2 Prozent auf 75,1 Millionen Euro gesunken. Unter diese falle ein Einmaleffekt aus der Übertragung des Berliner Axel-Springer-Hochhauses an den Axel Springer Pensionstreuhandverein.

Für das laufende Jahr passte Axel Springer seine Prognose nach unten an. Grund sei der Verkauf des Anteils von 51 Prozent an der @Leisure-Gruppe, ein Online-Marktplatz für die Vermittlung von Ferienhäusern. Wenn die Transaktion Anfang Juni abgeschlossen wird, rechnet der Medienkonzern mit Erlösen auf Vorjahresniveau. Zuvor war ein Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet worden.

Das Ebitda soll weiterhin auf Vorjahresniveau liegen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geht das Unternehmen wegen höherer Abschreibungen von einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Ursprünglich sah der Ausblick einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich vor./elm/ari/zb