ROUNDUP: Autozulieferer Prevent liefert Schutzbekleidung nach Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Prevent liefert nach eigenen Angaben angesichts der Coronavirus-Pandemie Schutzausrüstung in die Bundesrepublik.



"Die ersten Lieferungen nach Deutschland sind bereits auf dem Weg", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Die Lieferungen sollen demnach an ein großes Pharmaunternehmen sowie mehrere Klinikbetreiber gehen. Genaue Angaben zur Stückzahl konnte das Unternehmen nicht machen. Es sollen allerdings noch in diesem Monat Schutzmasken und Schutzanzüge im siebenstelligen Bereich geliefert werden.

Bereits Ende März hatte das Unternehmen mitgeteilt, unter anderem der Bundesregierung die kurzfristige Lieferung von Schutzbekleidung für medizinisches Personal angeboten zu haben.

Die aus Bosnien-Herzegowina stammende Firma hat nach eigenen Angaben die Produktion in zehn Werken in Europa komplett auf Schutzausrüstung umgestellt. Bisher seien in den Fabriken Bekleidung, Schuhe, Sitzbezüge für Autos und Möbelstoffe hergestellt worden.

Auch andere Unternehmen reagieren auf den Bedarf an Schutzausrüstung in der Corona-Krise. Der Autozulieferer Continental etwa plant, in die Produktion einzusteigen. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Neuen Presse" in Hannover. Details, wann und wo die Produktion beginnen soll, nannte der Sprecher auf Nachfrage noch nicht.

Der Modehändler Hugo Boss hat zudem seine Produktion am Sitz im baden-württembergischen Metzingen umgestellt, um dort in den kommenden Wochen 200 000 wiederverwendbare Masken herzustellen. Diese sollen an öffentliche Einrichtungen gespendet werden./sb/DP/jha