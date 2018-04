ROUNDUP: Autokäufer in China und USA bringen Audi starkes Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Dank einer starken Nachfrage in China und den USA hat Audi im ersten Quartal zehn Prozent mehr Autos verkauft als vor einem Jahr.



In Europa bremsten die laufenden Modellwechsel den Absatz zwar. Trotzdem schaffte die Ingolstädter VW -Tochter mit rund 464 000 verkauften Fahrzeugen den besten Jahresstart ihrer Geschichte.

In China sei die Mittelklasse-Limousine A4 der wichtigste Wachstumstreiber gewesen. Audi habe dort im März 31 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im - durch einen Händlerstreit belasteten - Vorjahresquartal, teilte das Unternehmen am Montag mit. In den USA legte Audi auf niedrigem Niveau um gut 7 Prozent zu, mehr als die Hälfte der dort verkauften Wagen waren SUV-Modelle.

In Deutschland dagegen sank der Absatz um 9 Prozent, in Europa insgesamt um 6 Prozent. "Mit den Modellen Audi A7, A6, A1 und Q3 erneuern wir im Jahresverlauf allein in Europa rund ein Viertel unseres Absatzes", erklärte Vertriebsvorstand Bram Schot.