ROUNDUP: Außenministerin Baerbock kündigt weitere Russland-Sanktionen an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. "Über die drei scharfen Sanktionspakete hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen", sagte sie am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel. Details nannte die Grünen-Politikerin zunächst nicht.

Die bislang beschlossenen EU-Sanktionen gegen Russland umfassen schwere Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Zudem wurden bereits einige Oligarchen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren und ihre Reisefreiheit eingeschränkt.

Dass die Sanktionen nicht folgenlos sind, zeigt sich nach Angaben von Baerbock am Wertverlust der russischen Währung. "Wir sehen jetzt schon, dass das Auswirkungen hat, gerade mit Blick auf den Rubel", sagte sie unter Verweis darauf, dass für einen Euro zuletzt wesentlich mehr Rubel gezahlt werden mussten als noch vor Beginn des Kriegs./aha/DP/eas