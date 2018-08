ROUNDUP: Asien-Geschäft treibt HSBC weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die größte europäische Bank HSBC profitiert zunehmend von ihrer noch stärkeren Ausrichtung auf das boomende Geschäft in Asien.



Im zweiten Quartal zog der bereinigte Gewinn vor Steuern in der Region um ein Fünftel auf 4,6 Milliarden US-Dollar an und steuerte damit drei Viertel zum Ergebnis der gesamten Bank bei. Fortschritte gab es auch in Nordamerika, Probleme dagegen in Europa. Hier führten sinkende Erträge und höhere Kosten zu einem Gewinneinbruch, wie die Bank am Montag in Hongkong und London mitteilte.

Konzernweit ging der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern trotz deutlich höherer Investitionen in den Ausbau des Geschäfts vor allem in Asien und der Digitalisierung kaum zurück. Er sank im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar (5,3 Mrd Euro). Experten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Die Erträge seien um zwei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar gestiegen. Hier hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel.

Von den Investoren wurden die Zahlen erst einmal verhalten aufgenommen. An der Börse in Hongkong büßte die Aktie der Bank, die mit einem Börsenwert von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro die mit Abstand wertvollste Europas ist, einen Teil ihrer zuvor erzielten Gewinne ein. Händler führten vor allem die enttäuschende Ertragsentwicklung als Grund ein. Jefferies-Experte Joseph Dickerson beurteilte diese in einer ersten Einschätzung als dürftig.

Die Kosten seien dagegen stärker gestiegen als erwartet. Hier verzeichnete die Bank unter anderem wegen der Investitionen einen Anstieg um sieben Prozent auf etwas mehr als 8,1 Milliarden Dollar. Der seit kurzem amtierende HSBC-Chef John Flint hatte im Juni angekündigt, viel Geld in das Wachstum zu stecken. Bis 2020 will die Bank 15 bis 17 Milliarden US-Dollar investieren, um ihr Geschäft weiter zu stärken.

Das Geld soll vor allem nach Asien und in neue Technologien fließen. Die Bank will dabei auch effizienter werden und die Rendite auf das eingesetzte Kapital deutlich erhöhen. Um dies zu bezahlen und genügend Kapital in der Bilanz zu haben, will Flint bei Rückkäufen von Aktien oder der Dividende etwas langsamer vorgehen als zuletzt. Am Finanzmarkt hat dies zu etwas Zurückhaltung geführt. Die HSBC-Aktie verlor seit der Ankündigung der Strategie etwas an Wert.