ROUNDUP: Aroundtown streicht wegen Corona-Krise Dividende - Aktie unter Druck

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie keine Dividende ausschütten.



Ein entsprechender Vorschlag solle der Hauptversammlung gemacht werden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Luxemburg mit. Den Termin habe der Verwaltungsrat auf den 24. Juni festgelegt. Dafür soll es ein Aktienrückkaufprogramm geben. Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Unter den schwächsten Werten im MDax verloren die Papiere des Immobilienkonzerns am Vormittag 2,9 Prozent bei 4,48 Euro. Dass Aroundtown die Dividende wegen der Virus-Pandemie komplett streiche, sei eine negative Überraschung, kommentierte ein Händler. Er verwies darauf, dass ursprünglich für das vergangene Jahr 28 Cent je Papier ausgeschüttet werden sollten.

Ende März hatte der Konzern bei der Bilanzvorlage wegen der Corona-Pandemie keinen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Im vergangenen Jahr war Aroundtown noch kräftig gewachsen./jha/mis