ROUNDUP: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Prognose erhöht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist in den ersten neun Monaten 2019 weiter kräftig gewachsen und legt die Latte für das Gesamtjahr etwas höher.



Weil die Mieteinnahmen aus eigener Kraft im Gesamtjahr wohl mit über 4 Prozent etwas stärker steigen dürften als bisher mit rund 4 Prozent kalkuliert, nimmt sich der Konzern nun beim operativen Gewinn etwas mehr vor. Nach 12 Monaten sollen es mehr als 500 Millionen Euro FFO1 werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bisher waren mindestens 490 Millionen eingeplant.

In den ersten neun Monaten kletterten die Nettomieteinnahmen im Jahresvergleich auch dank Zukäufen um 22 Prozent auf 555 Millionen Euro. Auf gleicher Fläche hätten die Einnahmen um 4,3 Prozent zugelegt, insbesondere weil die Bestandsmieten um 2,4 Prozent gesteigert werden konnten. Das operative Ergebnis (FFO1 - Funds from Operations) stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 371 Millionen Euro.

Unter dem Strich wuchs der Konzerngewinn in den ersten neun Monaten um rund 6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. 1,1 Milliarden Euro davon stammten aus der Neubewertung von Immobilien.

Aroundtown will derzeit mit dem Rivalen TLG fusionieren. Dabei würde der europaweit größte Anbieter von Bürohäusern entstehen. Ein fusioniertes Unternehmen hätte dabei laut Analysten auch Chancen auf einen Einzug in den deutschen Leitindex Dax. Beide Unternehmen sind auf Gewerbeimmobilien spezialisiert. Aroundtown ist allerdings auch mit knapp 39 Prozent an Grand City Properties beteiligt. Grand City hatte zuletzt rund 76 000 Wohnungen vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin./men/mis