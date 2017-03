ROUNDUP: Arbeitslosenzahl sinkt im März auf 2,662 Millionen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März um 100 000 auf 2,662 Millionen gesunken.



Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 183 000 Erwerbslose weniger, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosigkeit ging damit deutlich stärker zurück als im Schnitt der vergangenen drei Jahre und erreichte den niedrigsten Wert in einem März seit 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin günstig", sagte der designierte BA-Vorstandschef Detlef Scheele. Mit dem Einsetzen der Frühjahrsbelebung sei die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken, das Beschäftigungswachstum halte unvermindert an und auch die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern sei weiter hoch.

Auch saisonbereinigt gab es einen Rückgang. Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Arbeitslosenzahl lag bei 2,556 Millionen. Damit waren 30 000 weniger Männer und Frauen ohne Job als im Februar. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 10 000 erwartet. Im Westen ging die Zahl um 18 000 zurück, im Osten um 12 000./cat/DP/jsl