ROUNDUP: Annäherung an Kairo - Türkische Diplomaten zu Gesprächen in Ägypten

ISTANBUL/KAIRO (dpa-AFX) - Nach langer diplomatischer Eiszeit nähern sich die Türkei und Ägypten weiter an.



Eine Delegation aus Ankara begann am Mittwoch einen zweitägigen Besuch in Kairo. Bei dem Treffen unter Führung von stellvertretenden Außenministern sollten demnach "notwendige Schritte" zu einer möglichen Normalisierung der Beziehungen beider Länder erörtert werden, teilten die Außenministerien beider Länder mit. Es gehe um die Normalisierung auf "bilateraler und regionaler" Ebene, hieß es aus Kairo. Im März hatte die Türkei die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Kairo verkündet.

Die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara lagen seit Jahren auf Eis. Der politische Streit eskalierte 2013, nachdem die türkische Regierung die Absetzung des damaligen islamistischen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi durch die Armee wiederholt als illegitimen "Militärputsch" bezeichnet hatte. Botschafter beider Länder wurden 2013 abgezogen.

Ägypten wirft der Türkei unter anderem vor, weiterhin islamistische Organisationen wie die Muslimbrüder in der Region zu unterstützen. Gegen Anhänger der Muslimbruderschaft im Land geht Präsident Abdel Fattah al-Sisi mit großer Härte vor, etliche sitzen im Gefängnis. Zudem unterstützen beide Länder im Konflikt in Ägyptens Nachbarland Libyen unterschiedliche Parteien./apo/DP/fba