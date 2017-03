ROUNDUP: Amazon-Beschäftigte setzen Streiks fort

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Beim Internetversandhändler Amazon in Leipzig haben Mitarbeiter am Montag erneut gestreikt.



Mit Beginn der Frühschicht sei die Arbeit niedergelegt worden, sagte Streikleiter Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi. Er rechnete mit insgesamt 400 Teilnehmern bis zum Ende der Spätschicht. Nach Angaben des Unternehmens haben auch in Bad Hersfeld (Hessen) Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. In beiden Städten hätten sich in der Früh- und Spätschicht knapp 820 Mitarbeiter an den Streiks beteiligt, sagte eine Sprecherin. Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hätte dies nicht gehabt.

Bereits am Samstag hatten 200 Beschäftigte bei Amazon in Leipzig die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels für die 11 000 Mitarbeiter, die bundesweit für den US-Konzern tätig sind. Das Unternehmen lehnt das ab. Amazon sieht sich als Logistiker. Der Versandhändler hatte die Gehälter in den vergangenen drei Jahren schrittweise erhöht, zuletzt im September 2016. In dem Konflikt um einen Tarifvertrag gibt es seit Mai 2013 immer wieder Streiks./fu/DP/edh