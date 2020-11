ROUNDUP: Alstria Office legt in Corona-Krise stabilen Betriebsgewinn vor

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Alstria Office hat in der Corona-Krise einen in etwa gleichbleibenden operativen Gewinn eingefahren.



Die Funds from Operations, kurz FFO, lagen bereinigt um Minderheitsanteile in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bei 83,4 Millionen Euro (VJ: 84,2), wie das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mitteilte. Sinkende Mieteinnahmen seien dabei größtenteils durch geringere Kosten und eine Verbesserung des Nettofinanzergebnisses ausgeglichen worden.

Der Umsatz ging von 140,5 Millionen Euro auf 131,5 Millionen Euro zurück. Alstria habe im laufenden Jahr Immobilien für 126,5 Millionen Euro verkauft, was einen Großteil des Erlösschwunds erkläre, teilte Alstria weiter mit.

Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. So soll 2020 der Umsatz bei rund 179 Millionen Euro und der FFO bei 108 Millionen Euro liegen.